En una entrevista con el diario La Nación, Tinelli elogió además al entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, y si bien explicó que "renunció a cosas que a las que sabía que no iba a volver", no descartó regresar a colaborar con el conjunto albiceleste en un futuro.

"En San Lorenzo pedí una licencia de 18 meses, ahí es donde tengo un mandato dado por los socios. El tema mío era el fútbol y luego de hablarlo con mi psicólogo y los profesionales que me ayudan entendimos que me demandaba mucho tiempo y desgaste. Que me estaba llevando mucho estrés y que todo junto tenía que pararlo en algún momento. Así que dije, renuncio a las cosas a las que sabia que no iba a volver, como la Súperliga y en ese momento a la Selección", explicó.

Pero sostuvo que ahora se siente "mejor" y que puede "colaborar con San Lorenzo", por lo que el viernes último presentó la nota para revocar el pedido de licencia en el "Ciclón", no así con sus cargos como coordinador de Selecciones Nacionales y posible presidente de la Superliga.

"Hoy no volvería a trabajar en la Selección, pero no sé el día de mañana. Me da un placer enorme y me pone feliz como ser humano que se haya valorado el trabajo que uno ha podido hacer en un tiempo tan corto. De a poco estoy tratando de estar mejor y cuidándome, no lo puedo descartar definitivamente", resaltó.

Tinelli destacó "el trabajo y dedicación" de Sampaoli, que está "sumamente enchufado", lo que ilusiona para traer "buenos resultados de Uruguay".

"Sueño, anhelo y deseo que todos juntos estemos levantando la Copa del Mundo en Rusia 2018", afirmó. El conductor elogió además "como ser humano" al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, "porque fue el primero que estuvo" cuando aparecieron sus problemas de salud.

Por último, también se refirió a la elección de Mariano Elizondo como CEO de la Superliga, ya que lo consideró como "una persona sumamente capaz, que sabe mucho de fútbol, de comunicaciones y negocios".

LEÉ MÁS

Tinelli se toma nueve meses de licencia en San Lorenzo