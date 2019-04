Tinelli sobre la vuelta de Showmatch: "Me regalé esta fiesta"

Combo: Tinelli dijo que el show de esta noche estará marcado por la diversión, las emociones y las sorpresas.

Revivir la historia

La apertura será diferente a las anteriores. Sin grandes despliegues coreográficos, el inicio va estar dedicado al recuerdo y al humor, con una recopilación de los grandes sketches que ayudaron a forjar a identidad y la popularidad del ciclo. Diego Pérez y José María Listorti viajaron a Milán para grabar con Wanda Nara y Diego Korol estuvo en Barcelona para entrevistar a Lionel Messi. En tanto, Freddy Villarreal volverá a ponerse en la piel de Figuretti, el personaje que lo lanzó a la fama. También harán su regreso los llamados “Taxi Boys”, una suerte de parodia al grupo estadounidense Backstreet Boys, con la China Suárez como invitada.

Martín Bossi, a su vez, interpretará a Cristina Fernández de Kirchner y a Mauricio Macri, en clave de humor.

Por otro lado, Julia Zenko, Lucía Galán, Patricia Sosa, Hilda Lizarrazu, Marcela Morelo y Karina “La Princesita” son algunas de las figuras que estarán presentes en la pista para interpretar todas las canciones que fueron parte del envío.

El gran deseo de Tinelli es que el cierre esté a cargo de Charly García. De momento, ningún medio confirmó la participación del padre del rock nacional.

“Nuestro programa atraviesa a la familia argentina. La gente se va a sentir identificada en muchísimos momentos. Será una gran fiesta, nos vamos a encontrar todos los que participaron”. Marcelo Tinelli Conductor

jurado bailando

Versión deluxe con una pista caliente y un reality federal

Tras la emoción de la apertura, el martes comenzará el “Súper Bailando”, que contará con la participación de los históricos Marcelo Polino y Ángel De Brito en el jurado, conformado también por Florencia Peña y Carolina Ardohain.

La encargada de abrir la pista será Griselda Siciliani, la contratación más cara de la competencia.

Después de ella actuarán la pareja conformada por Federico Bal (campeón en el 2015) y Lourdes Sanchez, y la de la bicampeona Flor Vigna con Facundo Mazzei.

Para Marcelo Tinelli el elenco del certamen de esta temporada es muy “potente” dado que está integrado por figuras consagradas en la pista, como los campeones del 2018, Julián Serrano y la neuquina Sofía Morandi, y celebrities que darán que hablar como Charlotte Caniggia, Flor de la Ve, Luciana Salazar, Leticia Brédice, La Princesita Karina, Florencia Torrente, Silvina Escudero, Sofía Pachano, Lola Latorre (la hija de Yanina y Diego), Felipe Colombo, Hernán Piquín y Mora Godoy.

Al igual que el año pasado, el BAR (renovado con las figuras de Laura Fidalgo, Aníbal Pachano y Flavio Mendoza) volverá a ser un factor de polémica cuando los participantes, el equipo artístico o el jurado requieran de su intervención.

Una excusa para recorrer el país

En sintonía con sus aspiraciones políticas, este año Tinelli recorrerá el país y tendrá más contacto con la gente a través de un reality de talentos federal. El showman le dedicará dos días (lunes y martes) al “Súper Bailando” y destinará los jueves y viernes a “Genios de la Argentina”, un concurso de diferentes expresiones artísticas que arrancará en Santiago del Estero y recorrerá el país. “Hacerlo es agradecerles a los que nos vinieron a buscar a la tele durante tantos años”, dijo Tinelli sobre certamen, que tendrá de jurados a Valeria Lynch, Patricia Sosa y Los Pimpinela.

TINELLI

“Soy pendejo, por ahí me conviene la próxima elección”

En su raid mediático, Marcelo Tinelli volvió a hablar de sus aspiraciones políticas y señaló: “Por ahí me conviene en la próxima elección. Para mí ,yo soy un pendejo todavía. Más allá de la edad, me siento joven. Pero también veo la situación del país y me pregunto: ¿Nadie va a hacer nada? ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta que explote todo completo? ¿Soy yo el tipo que puede colaborar en algo?”.

Consultado sobre una fórmula con Roberto Lavagna y una eventual postulación a la gobernación de Buenos Aires, el Cabezón contestó: “Hablar de cargos me parece una indecencia, me parece amoral en este momento donde la gente se está cagando de hambre, el dólar sigue subiendo y no llegamos ni a articular 60 precios cuidados”.

