Tinelli tiene fecha para volver pero Â¡sin el "Bailando"!

"La data es de ultimísimo momento. Arrancaría el segmento de humor primero hasta que los protocolos, que ya están formulados, sean aprobados y recién ahí arrancaría el Bailando", anunció Calabró.

A las provincias

Después, la ex panelista de Intrusos le dio la palabra a Polino, jurado del reality de baile. "Me lo comunicaron el miércoles a última hora. Y el segmento del humor no sería diario, iría dos veces por semana. Sé que se grabarían muchas de las cámaras en alguna provincia donde los protocolos son más amplios que acá en Capital", explicó el periodista.

Para llevar adelante el segmento de humor, el dueño de Laflia convocó a Pablo Granados,Pachu Peña, José María Listorti, Fredy Villarreal, Campi y Diego Pérez y Fátima Florez .

Cabe recordar que hace poco Flor Peña sorprendió a Tinelli al confirmar su baja como una de las integrantes del jurado. La actriz tomó la decisión luego del fallecimiento de su papá.

