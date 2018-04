Tini Stoessel se mostró a favor del aborto legal

"Yo me considero una persona que, obviamente, apoya a la mujer porque soy una y porque sé que desde ya hace muchísimo tiempo salimos a trabajar y ganamos nuestro propio dinero. Estoy a favor de la igualdad del hombre y la mujer", remarcó en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Si yo tuviera un embarazo no deseado en este momento de mi vida, yo no abortaría, no se me cruzaría por la cabeza", afirmó en primera instancia, pero luego dejó claro su pensamiento al respecto: "Ahora sé que el aborto se hace, sea legal o no, y muchas mujeres pierden su vida haciéndolo. Entonces, me parece que está bueno que, si se va a seguir haciendo, que sea algo seguro".