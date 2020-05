Tocando Fondo: la crisis económica golpea a Pol-ka y frenó grabaciones

Uno de los actores emblemáticos de la empresa, Facundo Arana, dialogó ayer con Intrusos sobre la dura situación.

Una fake news

"Espero que no sea así. Lo tienen a mano a Adrián Suar para preguntarle. Yo espero que no sea así, conozco a toda la familia de Pol-ka. Adrián siempre estuvo a mano, son gente súper abierta, cualquier cosa que tenga que ver con crisis por una pandemia es todo nuevo, todo un lío, sea lo que sea siempre se está reformulando, ojalá que lo que escuché decirles de Pol-ka sea la fake news más grande del mundo", dijo el galán. Y agregó con cierto dolor: "No me gustaría un no Pol-ka. Prefiero escuchar hablar a Adrián. Ponerme a opinar a hablar es muy delicado. No quisiera convertirme en un opinólogo de algo que quiero tanto como es la familia de Pol-ka. Nosotros conocemos desde la primera hasta la última persona que trabaja allí, es una gran familia".

Pol-ka anunció ayer que definitivamente Separadas (ver aparte) levantó sus grabaciones, con lo cual no quedan ficciones argentinas diarias.

Más de 25 años de ficciones

La empresa es propiedad de Fernando Blanco y Adrián Suar. Fue creada en 1994, cuando ambos productores se unieron para hacer el piloto de Poliladron, que fue un éxito. En 1998 Artear adquirió el 30% de la productora y hoy es dueña del 55%.

Jorge Rial: “Hoy tiene que bajar la persiana”

Los panelistas de Intrusos dieron detalles de la crisis que atraviesa el sector y, particularmente, apuntaron a Suar. “Adrián Suar tiene dos opciones, cerrar Pol-ka o achicarse”, dijo Jorge Rial, que también le adviritó -sin dar detallles- que se cuide en el canal.

Por otro lado, en el programa de América remarcaron que el Grupo Clarín es el accionista principal de la productora, siendo Suar el segundo accionista mayoritario, y afirmaron que El Trece ya no quiere ficciones, por lo que habría decidido no rescatar a la empresa en cuestión. “Clarín no estaba fanatizado con las ficciones, la verdad es que las ficciones salieron solamente porque Suar rompía las pe...”, dijo el conductor.

