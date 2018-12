El agenciero bromeó en declaraciones a distintos medios que tendrán "el asado gratis a fin de año". Y contó: "Cómo estoy prácticamente en el campo, me juega por teléfono. Tengo quinis fijos que arreglan conmigo a fin de mes".

Por su parte, el jefe comunal Elbio Peteán comentó que "todavía no renunció ninguno de los once empleados que tenemos, así que no es ninguno de nosotros".

Y afirmó: "Será la persona más rica de la zona, así que esperemos que invierta en el campo".

El premio total es de $109.224.853