"Todo el cine que se haga es bueno, aun el que no nos gusta"

La alfombra roja y la ceremonia serán transmitidas en vivo por TNT y vía streaming por TNT GO, a partir de las 16. “Va a ser un evento enorme”, aseguró Axel Kuschevatzky, el todoterreno de la producción audiovisual, que estará a cargo del preshow, tal como suele hacer en los Oscar.

El periodista, productor, guionista y actual presidente de la Academia de Cine Argentino destacó que, desde la primera edición en 2014 a la actualidad, los Platino fueron ganando prestigio. “Están involucrando más jugadores. Pasamos de un evento un poco más pequeño en Panamá, al año pasado en Punta del Este y hoy en Madrid. Los premios están en crecimiento constante y esto lo van a ver en el show”, dijo y adelantó que, además de Oreiro, cantarán Abel Pintos y Miguel Bosé.

Kuschevatzky contó que “la tropa” de actores y cineastas argentinos en el evento será muy grande y entre ellos mencionó a Oscar Martínez, Juan Minujín, Joaquín Furriel, María De Dominici, Luisana Lopilato, Pablo Trapero y Martina Guzmán.

Prefirió evitar los pronósticos en relación con los ganadores ya que “es difícil que haya un criterio único de votación” en un jurado variopinto. No obstante, reconoció que su corazón está puesto en Gilda y Neruda, de Pablo Larraín, ya que fue parte de la producción.

Fronteras difusas

El encargado de la avant premiere remarcó que actualmente la mayor parte de las producciones no son enteramente de un país, sino que incluyen varios. “Esto marca cierta tendencia de cómo funciona el sistema en Iberoamérica. Para acceder a niveles altos de producción, se necesitan fondos de otros países”, sostuvo, y añadió que el cine iberoamericano necesita ser más visto en la región. “Es más fácil ver una película de Chile en París que en Montevideo. Ese es uno de los desafíos que tenemos que trabajar”.

Por otro lado, celebró que algunos estudios de Hollywood distribuyan cine iberoamericano: “Eso no ocurriría si no hubiera posibilidades de vender tickets. Tenemos que lograr películas que sean atractivas y que tengan resonancia, lo que no quiere decir que sólo haya que hacer películas comerciales. El abrazo de la serpiente es de autor, pero hizo un viaje internacional increíble”.

Sobre el ámbito nacional planteó: “Tuvimos unos sacudones políticos este año con la salida de Alejandro Cacetta del INCAA, pero el objetivo es seguir produciendo películas de calidad. Por otro lado, no podemos oponernos a las películas que venden muchas entradas porque permiten que las otras existan. En ese sentido, todo el cine que se haga es bueno, aun el que no nos gusta”.

Natalia Oreiro, la preferida del público, conducirá la gala y competirá por Gilda

La actriz será una de las grandes protagonistas del evento. Es que además de conducir la gala, cantar y competir por Gilda, fue consagrada por el público como mejor actriz.

“Siempre creí que Natalia era la persona perfecta. La película existe por ella”, dijo Kuschevatzky sobre su amiga y socia de trabajo, a quien definió como “una persona con una cabeza espectacular”. Al agradecer el reconocimiento de la gente, la actriz plantó bandera y reclamó “la misma cuota de pantalla” para el cine iberoamericano: “Somos 800 millones de personas, y aun así, estamos rodeados de los tanques norteamericanos”.

Oscar Martínez y El ciudadano ilustre, de Mariano Cohn y Gastón Duprat, también fueron elegidos por el público en los rubros Mejor Actor y Mejor Película.