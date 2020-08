"Todos le echan la culpa al otro", la reflexión política del Dipy

"¿Cómo no voy a opinar, si este es mi país? Lo único que me falta. Opinan ellos, van a los programas de televisión donde estpa la oposición y el gobierno y se pelean 'Vos sos un chorro', 'Vos sos un delincuente', 'Que la plata de Lázaro (Báez)', Que las offshore de (Mauricio) Macri' y nosotros ahí en el medio, así esperando a ver qué carajo van a hacer", dijo cruzándose de brazos.

"Es así, estamos esperando a ver qué carajo van a hacer, porque ninguno dice nada, ninguno hace nada. Cada vez que asume un gobierno, sea peronista, radical, de Juntos por el Cambio, de cualquier cosa, dice: 'porque nos dejaron una herencia de deuda y porque ahora tenemos que levantar el país'. Todos dicen lo mismo. Agarren los archivos, todos dicen lo mismo, todos le echan la culpa a al otro, todos", enfatizó.

"Y nosotros ahí, en el medio ¿Cuántas veces lo escuchaste ya? 'Si, pero no hay otro a quien votar'", manifestó citando unas de las argumentos más populares de discurso de la llamada antipolítica. "Se lo votó a Macri para sacar a Cristina (Fernández de Kirchner), se voto a la gente de Cristina para sacar a Macri... La culpa es nuestra, es nuestra, es nuestra... No es de ellos. Siempre elegimos de lo peor lo mejorcito, siempre elegimos lo mejor de los peores", sentenció sin sopesar los argumentos de cada lado de la llamada "grieta" ni contemplar otras posturas y las marcadas diferencias en los lineamientos de cada gestión de gobierno.

"¿Estás de acuerdo con eso? ¿No te vas a quejar? Es justo que vos hayas trabajado toda la vida para hoy no tener nada? ¿Es justo que hayas estudiado tanto para no tener nada? ¿Es justo no tener nada en un país rico? ¿Es justo que se roben tu sueño? No, no es justo y por eso hablo y por eso opino", remarcó. "Me gustaría que ustedes hagan lo mismo porque este país es suyo y mio, no es de nadie, ni de ellos, es nuestro, que quede claro", concluyó.