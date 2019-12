“Estamos discutiendo cómo distribuimos el costo de la crisis. A Alberto Fernández no lo votaron para que le aumente la jubilación al que gana 80.000 pesos, aunque claro que hay que aumentársela porque se la merece”, agregó. Sus palabras desataron una fuerte polémica fuerte polémica en las redes sociales, dado que los jubilados que cobran por encima de los 19.068 pesos no tendrán resarcimiento.

“Yo creo que hasta que la Argentina no tome un respiro, una discusión tan importante como la fórmula de actualización de la jubilación, una discusión en serio sobre nuestro sistema jubilatorio no se puede dar cuando vos estás discutiendo en el contexto de que no llegás a cubrir la canasta de los medicamentos y alimentos”, postuló sobre la actualización de haberes que se debatirá recién en seis meses.

Además, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño por Consenso Federal, liderado por Roberto Lavagna, adelantó que trabajan en un nuevo mecanismo de indexación para los créditos UVA.

“En campaña el presidente Fernández anunció, y también Marco Lavagna trabajó en el pasado, un proyecto para que ajuste por el coeficiente de variación salarial (CVS). ¿Qué quiere decir esto? En lugar de ajustar por UVA que corre atrás de la inflación, en momento de crisis, antes que proteger a los bancos, proteger a los ahorristas que compraron esta idea de que la inflación iba a ir bajando y, por el contrario, fue subiendo. De hecho el Banco Nación tiene el 50% de los créditos UVA otorgados y, por lo tanto, obviamente es un actor relevante en la discusión de esta materia”, comentó.

Por último, Tombolini explicó que su llegada al Gobierno responde a una coincidencia de agendas del oficialismo y su espacio político. “Lo que hay es a partir de una agenda que el presidente Fernández está impulsando, que tiene muchísimo que ver con la agenda que nosotros sostuvimos en la campaña. Recordá que el hambre como tema en la política argentina, el primero que lo plantea en la campaña además de pedir que se suspenda dos semanas la campaña, fue justamente Roberto Lavagna. Lo mismo que el consejo económico y social como eje de acuerdos de política de largo plazo y ni hablar lo que se llaman las políticas de ingreso”, dijo.

