Tras recuperar el nombre original de la conmemoración, la Casa Rosada publicó un mensaje que ensalza la herencia hispánica y vuelve a encender una discusión histórica.

El gobierno de Javier Milei reivindicó el Día de la Raza: "El viaje de Colón abrió una nueva era"

Este lunes es feriado nacional y el Gobierno publicó un video haciendo referencia al "Día de la Raza" , con una clara reivindicación a la llegada de Cristóbal Colón a América, como la influencia hispánica que construyó la identidad cultural del país.

Desde la cuenta oficial de la Casa Rosada , el gobierno habló sobre la influencia de Europa en el continente y cómo este acontecimiento "transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de nuestra cultura e identidad", señala el texto que acompañó la publicación.

El video oficial presenta el viaje como el comienzo de una nueva etapa de expansión de las ideas y tradiciones europeas. La narración pone el foco en la herencia occidental y en su influencia sobre la lengua, las costumbres, las instituciones y la fe .

"El viaje de Colón no fue solo el descubrimiento de América, abrió una nueva era en la historia de la civilización occidental en la que sus valores, su cultura y sus ideales de conocimiento, progreso y libertad alcanzarían nuevos horizontes y dejarían una huella imborrable en nuestra propia identidad", afirma el locutor en el video.

Este 12 de octubre conmemoramos la llegada de Cristóbal Colón a América, un acontecimiento que marcó el inicio de la expansión de Occidente hacia el Nuevo Mundo, transformó la historia universal y dejó una huella profunda de civilización, progreso y libertad en las raíces de… pic.twitter.com/shp2Dj7R31 — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2026

¿Es Día de la Raza o Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

La publicación de la Casa Rosada también reavivó el debate sobre el nombre y el sentido del feriado del 12 de octubre.

La conmemoración en Argentina fue instituida como feriado nacional el 4 de octubre de 1917 por el presidente Hipólito Yrigoyen, bajo el nombre de "Día de la Raza". Durante décadas, esa denominación quedó instalada en el imaginario popular.

En 2010, el Decreto 1584 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la reemplazó por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", un cambio que buscaba reconocer la pluralidad de identidades que conforman el país y poner en primer plano los derechos y la historia de los pueblos originarios.

"Día de la Raza" fue la primera denominación que se le dio a la celebración del 12 de octubre.

Bajo el gobierno de Javier Milei, el nombre del feriado volvió a cambiar en agosto de 2026. Según indicó en un decreto, restableció la denominación original: "Día de la Raza".

La decisión del Gobierno argentino de recuperar esa denominación volvió así a exponer las distintas interpretaciones que conviven en torno al 12 de octubre. Por un lado, una que pone el acento en la herencia hispánica y el intercambio iniciado con la llegada europea, y otra que centra la fecha en la diversidad cultural y en las consecuencias de la conquista sobre los pueblos originarios.

Un debate que trasciende las fronteras argentinas

El debate sobre el nombre no es exclusivo de Argentina. En otros países de la región la misma fecha recibe denominaciones distintas que reflejan diferentes interpretaciones históricas y políticas: "Día de la Hispanidad" en España, "Día de la Resistencia Indígena" en Venezuela, "Día del Descubrimiento de América" o "Día de las Américas" en otros países del continente. En Estados Unidos, la misma fecha es el Columbus Day, aunque varias ciudades y estados la cambiaron por el Indigenous Peoples' Day.

Desde 2017, la Ley 27.399 incluye el 12 de octubre en la nómina de feriados trasladables. En este caso, la coincidencia con un lunes evita cualquier modificación del calendario y la fecha se celebra en su día original.