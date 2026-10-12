En agosto, el Gobierno de Milei restableció el nombre "Día de la Raza" por decreto, revirtiendo el cambio de 2010 que lo había llamado "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

12 de octubre: por qué es feriado, qué se conmemora y el debate que nunca termina sobre su nombre

Este lunes 12 de octubre es feriado nacional en Argentina. La fecha conmemora la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492, cuando los barcos españoles tocaron tierra en una isla del Caribe a la que sus habitantes llamaban Guanahaní, en el actual territorio de las Bahamas. Ese episodio abrió un proceso de contacto, conquista y colonización europea sobre el continente americano con consecuencias históricas, sociales y culturales profundas para los pueblos originarios.

El descanso alcanza a trabajadores de la administración pública y del sector privado, además de los establecimientos educativos. Quienes deban prestar tareas durante la jornada tienen derecho a cobrar el doble de una jornada ordinaria: su remuneración habitual más un adicional equivalente al 100%, de acuerdo con lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo para los feriados nacionales.

La conmemoración en Argentina fue instituida como feriado nacional el 4 de octubre de 1917 por el presidente Hipólito Yrigoyen, bajo el nombre de "Día de la Raza ". Durante décadas, esa denominación quedó instalada en el imaginario popular.

En 2010, el Decreto 1584 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la reemplazó por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", un cambio que buscaba reconocer la pluralidad de identidades que conforman el país y poner en primer plano los derechos y la historia de los pueblos originarios.

El debate que volvió a abrirse: Milei restableció el nombre "Día de la Raza" en agosto

El nombre del feriado volvió a cambiar en agosto de 2026. El gobierno de Javier Milei emitió un decreto que restableció la denominación original: "Día de la Raza", revirtiendo la decisión tomada 16 años atrás. La medida reabrió el debate sobre cómo denominar y conmemorar una fecha que, según el punto de vista adoptado, puede ser leída como el inicio de un encuentro entre culturas o como el comienzo de un proceso de conquista y sometimiento de los pueblos originarios de América.

El debate sobre el nombre no es exclusivo de Argentina. En otros países de la región la misma fecha recibe denominaciones distintas que reflejan diferentes interpretaciones históricas y políticas: "Día de la Hispanidad" en España, "Día de la Resistencia Indígena" en Venezuela, "Día del Descubrimiento de América" o "Día de las Américas" en otros países del continente. En Estados Unidos, la misma fecha es el Columbus Day, aunque varias ciudades y estados la cambiaron por el Indigenous Peoples' Day.

Desde 2017, la Ley 27.399 incluye el 12 de octubre en la nómina de feriados trasladables. En este caso, la coincidencia con un lunes evita cualquier modificación del calendario y la fecha se celebra en su día original.

Próximos feriados del año: qué viene después del 12 de octubre

El calendario de 2026 todavía concentra varias fechas antes del cierre del año. Los próximos períodos de descanso previstos son: el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV (los días 10 y 11 serán feriados distritales en Córdoba y Ciudad de Buenos Aires); el lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Luego, el período del 5 al 8 de diciembre, que combina un día no laborable con fines turísticos (lunes 7) y el feriado de la Inmaculada Concepción (martes 8); y el viernes 25 de diciembre por Navidad.