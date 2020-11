Toyota hizo una nueva prueba con su Corolla de Súper TC2000

Toyota-Test.jpg Toyota completó su segunda prueba del año con su Corolla de Súper TC2000

El responsable técnico de Toyota, Diego Bruna, señaló que lo hecho fue importante. "Fue una buena prueba ya que trabajamos distintas configuraciones aerodinámicas y mecánicas en los autos, pensando en el ritmo de carrera. El ensayo en un momento se vio interrumpido por la lluvia, pero estamos muy conformes por que hicimos una buena labor", destacó.

En tanto, Rossi hizo un análisis de lo que fue el rendimiento en pista. "Fue un ensayo muy bueno porque siempre es importante hacer kilómetros con los autos, trabajando sobre el nuevo reglamento técnico. Tenemos muy pocas pruebas y carreras con este auto así que el principio del día fue un chequeo general, frenos y demás detalles y luego ya trabajamos con el cronograma de ensayos planificados”, aseguró

Y añadio: “La prueba sirvió de mucho porque todos son datos y tenemos un auto muy competitivo. Intentamos mejorar detalles para llegar con las mejores expectativas para la doble fecha de Buenos Aires, para seguir sumando fuerte para el campeonato y que todo el equipo esté en el muy buen nivel que tenemos".

Por su parte, Santero remarcó la posibilidad de seguir progresando dentro del reglamento 2020: “Un buen día de prueba con todo el Toyota Gazoo Racing YPF Infinia. La verdad que contento porque se sacaron muchas conclusiones, se hicieron diferentes ensayos con nuevos elementos de aerodinámica y también de funcionamiento. Lo importante es la información que nos llevamos para seguir desarrollando un modelo nuevo”, puntualizó.

“Tenemos buenas expectativas para lo que viene, el equipo está, en general, en un gran nivel, pero se sigue mejorando y trabajando muchísimo tanto en pista como en el taller. Estamos muy felices y esperando la próxima fecha ”, se explayó.

En el final, Palazzo expresó su alegría por volver a pista tras una breve pausa deportiva. “Estoy muy contento por como terminamos el día de test en el Cabalén. Me sirvió mucho y anduvimos muy bien en los tiempos. Además, lo hecho en Zárate me ayudó para volver a girar. Me pone muy feliz haberme reencontrado con el equipo y también tener la posibilidad de ensayar con el Súper TC2000 porque lo extrañaba mucho. Ahora espero volver a correr pronto y seguir aprendiendo”, culminó.