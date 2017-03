El ex Redondos retornó ayer a su casa de Parque Leloir.

Buenos Aires.- El trágico recital del Indio Solari en Olavarría, que culminó con dos muertes producto de un paro cardiorrespiratorio traumático y una trombosis cardiopulmonar sin señales de aplastamiento interno, sigue dando que hablar y luego de que trascendieran algunas de las declaraciones que el ex líder de los Redondos hizo ante la fiscal Susana Alonso (ver nota aparte), cuatro figuras importantes del ambiente musical dieron su opinión sobre lo acontecido y el accionar del cantante en medio del tenso clima.

Uno de los primeros en tomar la posta fue Andrés Calamaro, quien usó su Facebook para defender al creador de “El pibe de los astilleros”: “¡Estoy con Solari siempre y en todas! La fiera es el hombre… La muchedumbre. La barbarie está en la multitud enardecida”, escribió el Salmón responsabilizando sin vueltas al público por las dos víctimas fatales.

Mario Pergolini, hombre que tiene una “buena” relación con el Indio, arremetió contra la producción y resumió: “No fue muy distinto a lo que fue Tandil. La producción En Vivo SA tendría que haber aprendido de los demás shows cómo desconcentrar a la gente. No podemos decir que el predio es grande y entran todos”. Luego fue contra los fanáticos y su excesivo consumo de alcohol: “Ahí necesitamos más control, no se puede pasar a un show en pedo”. Sin embargo, y pese a su acercamiento con el cantante, Mario criticó el comunicado oficial de Solari en el que cuestionó la información que los medios hacían circular. “No puede salir a decir que están diciendo cualquier cosa en los medios, no tendrían que haber sido sus primeras palabras”.

Daniel Grinbank, uno de los productores más experimentados, que se encargó de organizar el recital de los Rolling Stones en Copacabana para dos millones de personas, también apuntó contra la organización y sentenció: “Se sacó barata la situación”. Y enumeró una serie de falencias desde la calidad de sonido e imagen -que si hubiera sido de buena calidad la gente no habría tenido la necesidad de avanzar hacia adelante- hasta un vallado que impidiera el ingreso de gente sin ticket.

Por último, Roberto Pettinato se pronunció en contra del ex Redondos y dio su parecer sobre lo que el músico tendría que hacer en esta situación: “Si yo fuera el Indio y gano lo que gano, por lo menos les doy 5 millones a las familias que sufren hoy por hoy. Quiero decir, si quedo libre de culpa y cargo, por lo menos me acercaría, no sólo a saludar sino a indemnizar al menos con dinero”.

Solari: “Estoy muy compungido con lo que pasó”

Fue indagado el domingo por la tarde, en calidad de testigo, luego de que la fiscalía comenzara a realizar la investigación correspondiente para dar con los responsables de lo ocurrido. Si bien se determinó el secreto de sumario, ayer trascendieron algunas de las declaraciones que el cantante dio a Susana Alonso.

“No soy parte de la productora”, inició su testimonio el músico, pero al mismo tiempo aclaró: “Siempre trabajé con ellos y nunca hubo problema”.

Por otra parte, y según informaron en C5N, el intérprete lamentó la tragedia. “Yo paré varias veces el show. Estoy muy compungido con lo que pasó.

Nunca me fui de Olavarría”, enfatizó contra los rumores que afirmaban que él había viajado inmediatamente a Nueva York.

La segunda víctima se apellida Bulacio

En las primera horas de ayer se dio a conocer el nombre de la segunda víctima fatal, que como una ironía del destino se apellida Bulacio, como el joven asesinado por la policía tras haber sido detenido ilegalmente antes de ingresar al recital que los Redondos dieron en el estadio Obras en 1991.

Se trata de Juan Francisco Bulacio, de 36 años, domiciliado en la localidad de Garín, que se suma a Javier León, de 42 años y oriundo de Los Polvorines, el primer fallecido identificado.

En cuanto a los heridos, aún quedaban siete de ellos internados, dos en estado de gravedad (identificados como Antonella Falcón, de Florencio Varela, quien permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica al igual que Daniel Esteban Robles, de Córdoba, que ingresó con un traumatismo encéfalo-craneano y traumatismo facial), repartidos entre los hospitales de Olavarría y Azul.

Por otro lado, en las redes sociales continúan buscando a por lo menos 30 jóvenes, que tras haber asistido al concierto no volvieron a comunicarse con sus familiares.

Otra vez: Jorge Lanata le reprochó al Indio su postura de dar un solo recital al año.

Ezequiel Galli, ¿al borde de la destitución?

Ezequiel Galli, el joven intendente de Olavarría, está siendo apuntado por los concejales de la oposición como el responsable de todo lo acontecido en el recital del Indio Solari. “A título personal, le atribuyo todas las responsabilidades; es quien habilita, quien fue a buscar el evento, quien ofreció la ciudad y quien presionó para que fuera en Olavarría. Tiene responsabilidad de origen porque habilitó el lugar para una determinada cantidad de gente y no se controló que efectivamente sea esa cantidad de personas. Entonces no puede salir a decir que se desbordó la situación y se salió de las manos”, dijo el edil José Frías, de la oposición.

Estas declaraciones podrían terminar destituyéndolo de su cargo, debido a que también apareció el polémico contrato con la productora En Vivo SA, que lo sigue dejando mal parado. Según el texto, la cooperativa se convertía en “cedente” del predio a la productora (por lo cual la empresa de los hermanos Marcos y Matías Peuscovich desembolsó un total de 300 mil pesos en dos cuotas) y el Municipio se ubicaba como “fiador de las obligaciones que la productora asume frente a la cedente” y se comprometía a realizar las tareas de acondicionamiento previos en el predio La Colmena, como limpieza, desmalezamiento, nivelación de suelos y provisión de servicios.

Galli llegó a la intendencia de Olavarría en el 2015 de la mano de Cambiemos, poniendo fin a la histórica dinastía de la familia Eseverri, quienes en 1997 habían prohibido la presentación de los Redondos.