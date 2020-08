Traición y bronca: Patricia Sosa disparó contra Valeria Lynch

Eran muy amigas. Trabajaron juntas y se tiraban flores. Pero desde hace un tiempo no se pueden ni ver. Patricia Sosa dará un recital vía streaming el viernes 14 de agosto para todo el mundo. Sin embargo, esa no era la fecha original, sino que debió reprogramarla ya que Valeria Lynch fijó para ese viernes su propio recital por la misma plataforma. A través de una nota con Intrusos, la autora de "Aprender a volar" se sinceró y la liquidó a su colega y ex amiga. "Me pone mal por la traición fea de quien supuestamente es tu amiga y que no le importa nada. Estoy hablando de Valeria (Lynch)", arrancó fuerte Sosa al referirse al hecho.

"Me puse muy mal cuando me puse a ver su streaming y se le frustró. Al otro día me mandó un mensaje diciendo que fue un lío, horrible, pero que lo tuvo que reprogramar para el día en que estaba yo a la misma hora porque la ticketera le había ofrecido esa fecha y no la podía cambiar. Me quedé helada, no lo podía creer. Llamamos a la ticketera, le dijeron que ellos no eran los responsables, que fue la artista la que eligió la fecha y que no se quería mover de ahí", continuó explicando la cantante, dejando muy mal parada a la pareja de Mariano Martínez (Attaque 77).

Según detalló la esposa de Oscar Mediavilla, la tiquetera le informó que "la artista es muy intransigente y solo ofreció adelantar el show media hora". En ese sentido disparó: "Me cayó la ficha. Me puso el pie en la cabeza y no le importó, por un capricho. Son mañas de diva antigua".

cantantes.jpg

La defraudó

Luego, la ex voz de La Torre fue letal: "Hace años que vengo sufriendo desplantes de parte de Valeria, ¿entienden? Si no es por una cosa es por la otra. Millones de llamados que no me contesta. Ella ya no es mi amiga. No se actúa así con los amigos. Al no cambiar la fecha me perjudicó muchísimo en lo moral. Pero en el corazón me mató, me clavó un puñal. Terminé mi diálogo por Whatsapp diciéndole que viendo que no pudo hacer nada le dejaba la fecha, que sea muy feliz y que Dios la bendiga mucho".