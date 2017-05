Tras el 2x1, se multiplican los pedidos de los represores

Jueces federales de todo el país recibieron, por lo menos, siete pedidos de excarcelación de condenados por violaciones de los derechos humanos. La lista incluye a Juan Antonio Azic, represor de la ESMA y apropiador de la diputada Victoria Donda, y a Jorge Magnacco, partero del centro clandestino de la Armada.

Dos de las solicitudes fueron rechazadas ayer mismo, con el argumento de que los fallos de la Corte no son obligatorios para los tribunales inferiores. Además, algunos fiscales se opusieron a liberar a los represores al sostener que la ley del 2 por 1 es inconstitucional, lo que equivale a sostener que nunca tuvo validez.

Más allá de estos casos, abogados particulares y defensores oficiales preparan decenas de pedidos de excarcelación. Los represores que pidieron la libertad en los tribunales porteños son Azic; Magnacco; Héctor Girbone, condenado por el robo y ocultamiento de identidad del hijo del desaparecido Pablo Javier Gaona Miranda, y Víctor Gallo, ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga. También pidieron la libertad en tribunales del interior el represor Carlos Trucco, en Tucumán; Alejandro Lazo, en San Juan, y Norberto Mercado, en Mendoza. Los dos pedidos rechazados son los de Girbone y Mercado.

Giribone había sido condenado a ocho años de prisión por el robo y ocultamiento de la identidad del hijo del desaparecido Pablo Javier Gaona Miranda. Giribone se desempeñaba como teniente en Campo de Mayo y estaba a cargo de la seguridad perimetral de la guarnición, donde funcionó una maternidad clandestina. El fiscal Pablo Parentti, de la unidad especializada en sustracción de niños nacidos en cautiverio, pidió rechazar la libertad porque sostuvo que los hechos se siguieron cometiendo durante once años después de la derogación de la ley del 2 por 1. Y pidió la declaración de inconstitucionalidad de esa norma por ser contraria a los pactos internacionales que obligan a dictar "penas apropiadas", adecuadas a "la extrema gravedad" de las violaciones de los derechos humanos.

Los tres jueces del Tribunal Oral Federal N° 5 rechazaron el pedido de libertad del represor. Cada uno con sus argumentos. La jueza Adriana Palliotti, sostuvo que no puede ser aplicada la regla del 2 por 1 porque Girobone estuvo preso menos de dos años en prisión preventiva. El juez Angel Nardiello puso en duda la obligatoriedad de los fallos de la Corte. "Las sentencias de la de Corte tienen para los demás tribunales un valor no vinculante y no tengo dudas que las mismas requieren una suerte de acompañamiento por parte del los tribunales inferiores", expresó.

Ese carácter podría desaparecer cuando la misma ejerce el control de constitucionalidad y de última intérprete de la Constitución Nacional. En ese caso, su resolución supedita a los tribunales inferiores". "Entender que los procedentes de la Corte resulten obligatorios, puede llevarnos a pensar que sería más conveniente el establecimiento de una Corte que ejerza un control de constitucionalidad concentrado y directo", dijo. El tercer juez, Oscar Hergot, argumentó como el fiscal que no corresponde el 2 por 1 por tratarse de un delito continuo. El segundo caso el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza rechazó el pedido de excarcelación porque el caso no era igual al que resolvió la Corte. El ex policía Mercado sólo estaba procesado y nunca fue condenado como Muiña.

En el caso de Magnacco, el partero de la ESMA, hizo el planteo a través de su defensa oficial ante el Tribunal Oral Federal N° 5 que lo condenó a 15 años de prisión en un megajuicio por robo de bebes en la última dictadura y ahora lo juzga en otro tramo de esa causa. El tribunal que condenó a Magnacco es el mismo, pero integrado por los jueza Palliotti, Leopoldo Bruglia y Daniel Obligado.

Magnacco ya está cumpliendo una pena de diez años de prisión en el penal de Marcos Paz. Hasta 2013 Magnacco gozaba de la detención domiciliaria, pero la Cámara Federal la revocó cuando lo encontraron de paseo en un shopping.

La otra excarcelación presentada es la de Víctor Gallo, condenado a 25 años. La debe resolver el Tribunal Oral Federal N°6. La fiscal María Ángeles Ramos ya se pronunció por rechazar el pedido y además pidió declarar inconstitucional la aplicación del beneficio del 2 por 1. El Tribunal Oral Federal 6 pidió opinión al respecto a la defensa de Gallo y tiene cinco días para resolver los planteos. Abuelas de Plaza de Mayo pidió que en caso de que Gallo salga libre, el Estado proteja a Francisco Madariaga, el nieto recuperado apropiado por el condenado. Azic, el apropiador de Donda, pidió ser liberado ante el fiscal Franco Piccardi. En Tucumán, Carlos Eduardo Trucco, condenado a 18 años de cárcel y con arresto domiciliario, pidió el mismo beneficio. En San Juan, pidió ser excarcelado hizo Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar, entre ellos a la actual jueza Margarita Camus. Su abogado Marcelo Fernández prepara otras cuatro solicitudes.

Juan Antonio Azic

Ayudante en la Prefectura

Edad: 76 años

El ex militar, que goza de prisión domiciliaria, pidió adherirse al 2 por 1. Acumula tres penas por delitos de lesa humanidad cometidos en la ex ESMA. En 2012, fue condenado a 12 años de prisión por la apropiación de Victoria Donda. Un año antes había sido condenado a 18 años de cárcel por la tortura y muerte de tres desaparecidos

Víctor Gallo

Ex capitán del ejército

Edad: 66 años

Gallo también pidió el beneficio tras recibir una condena de 15 años en julio de 2012 por el plan sistemático de robo de bebes. En 2016, además, se le otorgó una pena única de 25 años, al reunificarla con otras anteriores. En ese momento, su defensa realizó un pedido por el 2 por 1, con libertad condicional, pero la Justicia lo rechazó.

Héctor Giribone

Ex teniente de Campo de Mayo

Edad: 68 años

El primer represor que pidió el beneficio del 2 por 1 tras haber sido condenado a ocho años de prisión en 2014 por la "sustracción, retención y ocultamiento" de identidad del hijo de desaparecidos Pablo Gaona Mirandaeles. El Tribunal Oral Federal N°5 rechazó ayer el pedido de excarcelación de manera unánime y seguirá detenido

Jorge Magnacco

Ginecólogo del Hospital Naval

Edad: 66 años

Conocido como "el obstetra de la ESMA", era el responsable de realizar los partos de las detenidas embarazadas. Fue condenado por robo de bebes. Gozaba de la detención domiciliaria pero la Cámara Federal revocó ese beneficio en 2013 y lo envió a una cárcel común, tras haber sido observado cuando paseaba por un shopping.

Norberto Mercado

Ex comisario

Edad: 70 años

El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza rechazó ayer la concesión del beneficio del 2 por 1 para Norberto Mercado. El ex policía, que cumple prisión preventiva desde 2012, está siendo investigado pero no fue condenado. Mercado está acusado por haber cometido delitos de lesa humanidad en San Rafael durante la dictadura

Carlos Trucco

Jefe del regimiento infantería N°19

Edad: 70 años

Carlos Trucco, que cumple arresto domiciliario desde hace cuatro años, fue condenado en el juicio de la denominada "Megacausa Arsenales II - Jefatura II" por los delitos de asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados, torturas seguidas de muerte y homicidio.

Alejandro Lazo

Suboficial del ejército en Mendoza

Edad: 79 años

Fue condenado a diez años de prisión en julio de 2013, por tormentos y privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de Margarita Camus, que hoy es jueza de ejecución penal en San Juan. Lazo fue detenido en 2010 y según su abogado lleva seis años y seis meses preso, por lo que con la aplicaicón del "dos por uno", la pena ya quedaría cumplida

Detuvieron al militar Nani en Mar del Plata

El militar retirado Emilio Guillermo Nani, que combatió en Malvinas y fue herido en la recuperación del cuartel de La Tablada, quedó detenido ayer en Mar del Plata, donde será indagado por el juez federal Santiago Inchausti, quien le imputa delitos de lesa humanidad. El martes pasado había pedido infructuosamente asilo en la Nunciatura Apostólica.

"Se presentó espontáneamente porque nos enteramos de que había una orden de detención. Y como no lo vinieron a buscar a su casa, vinimos a Mar del Plata y se entregó", explicó su abogado, el doctor Eduardo San Emeterio. Nani resolvió presentarse ante el juez luego de que quedaran detenidos otros tres militares.