Por esta delicada situación que está atravesando Zulma Lobato, el reconocido abogado Mauricio D’Alessandro se puso en contacto con Lautaro Reyes, mánager de Zulma, y en un gesto de solidaridad le hizo llegar una ayuda económica a la mediática para darle, aunque sea, un poco de aire mientras se recupera del violento asalto que sufrió.

Brutal ataque a Zulma Lobato: “Me desfiguraron, me podrían haber matado”

El representante de Zulma Lobato comentó que “el mediático estaba en el programa “Nosotros a la mañana”, donde estaban hablando de lo que le pasó a Zulma Lobato. Se sensibilizó y pidió mi contacto. Me llamó y me dijo que iba a hacer un depósito de dinero para ayudarla a pagar el alquiler. El abogado fue la única persona del medio televisivo, artístico y mediático que se preocupó y colaboró con ella”.

Aunque el monto de la colaboración del famoso abogado no fue revelado, según el mánager de Zulma Lobato, a ella le alcanzará para pagar tres meses de alquiler. “Ella se pierde un poco: de a ratos sabe quién es D’Alessandro, de a ratos no. No se conocen personalmente. Ella está muy agradecida y él es una gran persona”.

Según comentó el manager de Zulma, el abogado Mauricio D’Alessandro, manifestó su orgullo por haber podido colaborar con Zulma. “Para mí ella es una artista, aseguró el abogado y me hace mal ver a una artista que no tiene reconocimiento y que encima la cagan a palos… Me dio pena pero además me parece un acto de justicia para aquellos que se dedican al arte, y ella es una actriz, se merece el respeto. Espero que esto sirva para que más gente colabore y la vuelvan a llamar para actuar”.

De acuerdo a lo comentado por Reyes, después del robo Zulma Lobato fue asistida por la asociación civil Mariposas Libres, que ayuda a la comunidad trans en el país, y este viernes, a pedido de su hermana, regresó a su hogar. En el aspecto físico se encuentra mucho mejor, aunque continúa con dolores y tiene que hacer reposo: el lunes le van a sacar los siete puntos que le dieron en la cabeza por los golpes que recibió.