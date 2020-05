Tras el cruce con Rial, Tauro se ausentó en Intrusos

A Tauro no le gustó para nada el cruce de palabras con su “jefe” y terminó con cara de pocos amigos, ya que, según sus propios dichos, jamás brindó su información que fuese falsa, e hizo referencia a lo que ocurrió con la China Suárez.

Pese a eso, Rial siguió en su postura y como si fuera poco, en la emisión del miércoles de Intrusos, la panelista no estuvo presente y su lugar fue ocupado por Débora D’Amato.

Ante este situación, desde el portal Ciudad.com se comunicaron con Tauro, quien sólo les “clavó el visto”. Sin embargo, horas más tarde, la gerenta de programación de América, Liliana Parodi, explicó que pasó con la integrante del ciclo chimentero.

Embed

“Ellos se rotan siempre. Habrán visto que no todos están todos los días”, comenzó la directiva y agregó a Ciudad.com: “Esto no tiene nada que ver con el cruce entre ellos. Ya estaba previsto. Pueden corroborarlo con la producción. Hoy Marcela no iba a ir al programa debido a la rotación que hacen”.

Desde el portal le consultaron porque la periodista prefirió el hermetismo en lugar de dar esta simple explicación y ella señaló: “Yo sé que estaba prevista la rotación porque me lo dijo la producción. Sobre todo porque me dijeron que todos iban a pensar mal. Pero es todo lo que sé, estamos todos con home office. Me avisaron ayer (martes) que hoy (miércoles) Marcela no iba a estar en Intrusos, pero no porque haya habido un problema, sino porque ya lo tenían previsto. Por eso no seguí el tema”.

Sobre cuando volvería, Parodi contó que depende de los productores del envío, Julián León y Ana Laura Guevara.

LEÉ MÁS

Tauro apuró a un entrevistado y terminó discutiendo con Rial

Las polémicas frases de Nicole sobre Covid-19, vacunas y aborto