El empresario y periodista Roberto Navarro anunció a través de las redes sociales el despido de Horacio Verbitsky de la radio luego de que el periodista este viernes por la mañana relatara durante su columna cómo había accedido a vacunarse. “Decidí vacunarme y me puse a averiguar dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco hace muchos años, mucho antes de que fuera ministro, me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas, en el partido de Morón”. “Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a ir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio, y que fuera allí a darme la vacuna. Bueno, fui al Ministerio y estaba el equipo de vacunación allí”, continuó Verbitsky.