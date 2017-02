Tras la denuncia por defraudación, busca acelerar la escritura

Neuquén.- “Nosotros nos queremos dar a conocer como el nuevo consejo de administración de la cooperativa”, sostuvieron Walter Quintana (presidente), Vanesa Printer (secretaria) y Luciano Coseani (síndico), en referencia a la Cooperativa de Viviendas del Castro Rendón.

Los tres, de los nueve integrantes incorporados, fueron elegidos, según manifestaron, por medio de una asamblea el 23 de diciembre de 2016. Tras la denuncia y acusación por una defraudación que asciende a los 725 mil pesos contra sus antecesores, decidieron dar su versión de los hechos.

“Todos somos socios de la cooperativa y tenemos lotes”, sostuvo Printer, y subrayó que posee un lote en el que está viviendo hace más de un año, el cual definió es objeto de denuncia. Se trata de un terreno en Candolle al 1000 de Plottier.

Luego, la mujer detalló que en la actualidad se encuentran viviendo en el terreno unas cuatro familias. “No es necesaria una entrega formal para que la gente pueda habitar sus lotes, sí es real que está atrasado el tema de la escritura”, afirmó Printer.

En cuanto al trámite de sucesión que estaba pendiente entre los socios (dueños del terreno), la nueva secretaria explicó que el trámite ya se realizó y que sólo restaría el visado definitivo de la Municipalidad para obtener el alta y escriturar.

“Lo que pudimos contabilizar con la nueva contadora es que se deben 400 mil pesos, sólo en cuota social, desde el año 2013”, sentenció la mujer en alusión a socios que no pagan.

Particularmente sobre los denunciantes, Printer indicó: “Algunos no sólo deben sino que otros han vendido su lote. No entiendo por qué están denunciando un fraude, los compraron a 25 mil pesos y hoy los están vendiendo a más de 200 mil”.

A su vez, Quintana aseguró que hay mucha gente que no se compromete con su lote y que tampoco se compromete con los vecinos. “Este grupo de los 29 denunciantes se han perjudicado a ellos mismos y a otras familias”, ratificó.

“Esto ha creado una imagen negativa de la cooperativa, que hace que la gente no quiera acceder a un lote”, señaló el presidente y apuntó que si la gente no paga lo que debe ni venden los lotes disponibles, ellos no pueden cubrir la necesidad del servicio.