Tras la fiebre tuitera, Úrsula Vargues dijo que la hackearon

Buenos Aires.- “Los domingos le pegan mal a Úrsula. Ayer empezó hablando contra Doman, yo le pregunté por qué no renunció antes y ahí se la agarró conmigo. Después, a la noche, me estuvo llamando pero yo estaba ocupado, no la atendí, y me escribió diciéndome algo poco creíble. Me dijo que le hackearon la cuenta. No le creo, además parece que después el mismo hacker le protegió los tuits y le cerró la cuenta”, contó Ángel de Brito en su ciclo Los ángeles de la mañana sobre el episodio que protagonizó Úrsula Vargues en Twitter, donde disparó contra Fabián Doman y denunció que le bajaban línea para que no hable de Santiago Maldonado ni de Papel Prensa.