Tras la Icardeada, Nati Jota hará un "trío" con Sofi Morandi

vlcsnap-2020-08-25-13h02m35s939.jpg

Para brillar en su presentación en el “Cantando 2020”, Nati Jota mostró cómo practica desde su casa. "¿Por qué dije que sí?", bromeó luego de publicar el video entonando "Casi Ángeles". Charlotte Caniggia también se suma al certamen que conducen Laurita Fernández y Ángel de Brito, aunque como participante.

La presentación de Nati Jota para hacer un trío en el “Cantando 2020” llega en medio del escándalo entre su ex, Bruno Siri, e Ivana Nadal, quienes anunciaron, con románticas fotos en las redes, que están en pareja.

“Bueno, sí. Voy a cantar en trío con Sofi Morandi y Bruno Coccia, porque de trío en trío. Ah, re”, bromeó Nati en su cuenta de Twitter cuando confirmó la noticia luego de que la anunciaran en vivo en el certamen. “Hagamos Casi Ángeles”, respondió la actriz sabiendo del reconocido fanatismo de Nati Jota por la ficción que produjo Cris Morena.

https://twitter.com/natijota/status/1298818085567242240 Bueno siiii voy a cantar en trío con @sofimorandiOk y Bruno Coccia porque de trío en trío ah re. #Cantando2020 — NATI JOTA ♀️ (@natijota) August 27, 2020

“Me muero de nervios”, indicó Nati Jota sobre su presentación en el “Cantando 2020” y agregó que apenas unos minutos de haber aceptado la propuesta ya se había cuestionado: “¿Qué hice?”. Sin embargo, se animó a bromear sobre la situación que vive por estos días a partir de la relación de su ex con Ivana Nadal. “Me dijeron ‘trío’ y yo como ya estaba en esa, embalada. Viste”.

nati jota.jpg

Respecto a la relación de su ex novio, Nati Jota explicó: “No los culpo. Puede pasar. Se engancharon. No estoy enojada. Sí me sorprendió un montón”,, para luego contar que no tenía idea de cómo se habían conocido Bruno e Ivana Nadal. “Sólo sé que viven cerca, igual, hay un montón de gente en el mundo. A mí me sorprende que yo no estaba preparada para esto. Yo no estaba con alguien del medio. Es raro”, cerró la influencer.