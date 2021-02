"Vengo golpeado hace varios meses, la pandemia me quitó a mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca nos avisó, que nunca nos enteramos que tenía, y que ha pasado mucha gente”, contó el delantero, una vez terminado el partido contra Newell’s, y siguió: “Darle un mensaje a esa gente, que pasa por un momento similar. Que pida ayuda, porque seguramente hay gente que va a ayudar y va a tener la necesidad de ayudar. No se dan una idea la tristeza que se siente que, de un llamado a otro, un hermano se quitó la vida en mi casa".

Completamente dolido, Wanchope reunió fuerzas y le contó a todos los fanáticos de Boca y del fútbol como se vive después de ese terrible desenlace, e hizo referencia al encierro que vivieron muchos argentinos durante la cuarentena estricta. “Se ha vuelto muy triste mi casa y yo estoy ahí para ayudar a mis padres y apoyarlo. No es un momento fácil, la Argentina no está pasado un momento fácil, el encierro pone mal a la gente, el no tener para comer, las adicciones –y este fue un caso- y nosotros nos quedamos sin un ser grandísimo”, contó.