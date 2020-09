Tras la nota al Presidente, Luciana Rubinska tiene neumonía

A horas de entrevistar al presidente Alberto Fernández en Sobredosis de TV, la periodista de C5N Luciana Rubinska fue asistida en el sanatorio Finochietto por un cuadro de neumonía, según informó el periodista Ángel de Brito. La noticia generó alarma porque el sábado Rubinska entrevistó (su papel fue tendencia en las redes) al Presidente en el estudio durante tres horas, pero ella misma salió a aclarar que su cuadro no está relacionado con coronavirus.

Luego de que el conductor de Los ángeles de la mañana precisara que "fue internada" este lunes porque "estaba muy agitada" y que el "protocolo #covid y el resultado fue negativo ", la misma conductora buscó llevar tranquilidad a sus seguidores al tuitear: "Estoy en el Finocchietto realizándome una serie de estudios por recomendación del @drcapuya . Ayer me fatigué un poco y vine por precaución, nada grave! Me realicé el test de Covid-19 y dio NEGATIVO. Gracias por las muestras de afecto y por preocuparse! Nos vemos pronto".

"Luciana estuvo con Roberto Funes (Ugarte) y el Presidente de la Nación", advirtió Guillermo Andino este martes en Informados de todo, al hacerse eco de la noticia. "Es un programa donde se mantiene una distancia entre los conductores y los invitados, pero hay que ver si se saludaron o no se saludaron, si se sacaron fotos", comentó el periodista Mauro Federico, en alusión al detrás de escena.

"Mantuvieron la distancia en todo momento, yo hablé con Robertito", manifestó otra panelista, Mercedes Mendoza, para desactivar las luces de alarma. "Igualmente este virus no se sabe cómo se comporta", aclaró.

"Hay veces que los directores poncha a los invitados políticos importantes a programas que están esperando ingresar al estudio que están detrás de cámara hablando y sin barbijo. No voy a dar nombres, pero lo he visto en distintos programas y gente importante", enfatizó Andino, tras preguntarse cuál habrá sido la actitud de Alberto Fernández cuando no estaba al aire.

En ese marco, Federico recordó la polémica foto del mandatario con la primera dama Fabiola Yáñez y el dirigente gremial Hugo Moyano y su familia en la Quinta de Olivos, en la que posaron sin respetar la distancia social y sin usar tapaboca.

Acto seguido, mencionó una nota del periodista Román Lejtman en la que dio detalles del almuerzo que tuvo Alberto Fernández con su pareja y la videpresidenta Cristina Fernández de Kirchner el domingo, tras participar en Sobredosis de TV y generar polémica con la respuesta que le dio a Roberto Funes Ugarte cuando le preguntó qué iba a hacer al día siguiente.

"¿Qué hace mañana, domingo? ¿Con quién la pasa? Quiero conocer el lado B de Alberto Fernández", le preguntó el conductor. "¿Sabés qué pasa? Si yo te cuento lo que hago mañana, voy a tener gente en la puerta de Olivos esperando", advirtió Fernández, y ante la insistencia del anfitrión, expresó: "Almuerzo con gente que quiero".