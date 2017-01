Tras las escuchas, Parrilli acusó a Macri de hacer espionaje político

Tras hacerse público un supuesto audio entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, el ex funcionario acusó a Mauricio Macri de espionaje y afirmó que en el audio dice lo contrario de lo que los acusan los medios de comunicación.

En un comunicado publicado esta tarde, Parrilli afirmó que "las escuchas no tienen por objetivo buscar la verdad en ninguna causa judicial, sino pura y expresamente realizar un espionaje político sobre la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner". Asimismo, expresó que ya habían alertado de esta situación y que los espionajes fueron ordenados por el presidente Mauricio Macri.

"Estamos frente al verdadero Macri: el que ordenó espiar no solo a dirigentes opositores en su distrito, sino a su propia “famiglia” y a familiares de victimas del atentado a la AMIA. Causa ésta, la de las escuchas, en la que fue sobreseído “casualmente” al día siguiente de asumir como Presidente, pero habiéndose probado que el espionaje telefónico existió", agregó.

Además, dijo que no sólo la ex presidenta fue objeto de espionajes sino también otros miembros de la oposición y jueces. "Les están enviando un mensaje mafioso a la oposición, “avisando” que además pueden decir que la escucha es otra cosa que lo que realmente es. No sólo editan la escucha, sino que encima arman notas y titulan cualquier cosa", dijo en relación a la mención de un supuesto armado de causas.

Por último, Parrilli descargó contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el titular de la A.F.I., Alberto Arribas, el juez de Comodoro Py Ariel Lijo y el Fiscal Guillermo Marijuan, y afirmó que accionará judicialmente contra ellos.

Transcripción del audio

OP: Hola.

CFK: Hola, Oscar.

OP: ¿Quién habla?

CFK: ¡Yo Cristina, pelotudo!

OP: Ahh (risas), porque me había llamado un periodista recién.

CFK: ¿Por lo de Stiuso?

OP: Sí, estoy en Neuquén; estuve buscando La Nación, el reportaje que hizo.

CFK: Por eso te estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo. ¡Pero es un caradura!

OP: No lo leí todo, escuché algunas cosas; está como apichonado, que no te conoce, ni lo conoció a Néstor.

CFK: ¿Cómo no lo conoció a Néstor? A Néstor lo conoció, seguro.

OP: Bueno, dice que no. Ahora estoy acá en Neuquén, estoy esperando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo.

CFK: ¡Pero entrá por Internet, Oscar!

OP: Ahh, bueno, pero estoy en el auto, por eso…

CFK: ¿Dónde estás Oscar, ahora?

OP: En Neuquén estoy.

CFK: Ya sé, pero físicamente, ¿dónde estás?

OP: En la casa de mi hijo.

CFK: Bueno, andate a tu casa y ponete a laburar…

OP: Sí, sí, lo leo todo y pensaba en salir, porque me llamaron para ver qué hacer.

CFK: Yo quiero leerlo, ya pedí que me lo manden urgente, no puedo entrar en La Nación. Te lo leés y esperás a que hable con vos para ver ….

OP: Listo, listo, hablamos y después lo vemos.

CFK: Además, empezá a buscar todas las causas que le armamos, no que le armamos, que le denunciamos…

OP: Que le denunciamos… ocho causas tiene de denuncias, tengo todas.

CFK: Describilas todas, y poné qué juez tiene cada causa.

OP: Bueno.

CFK: La verdad es que es increíble que no se haya hecho absolutamente nada.

OP: Sí, sí, no se avanzó en absolutamente nada, en ninguna.

CFK: ¿Cómo que los Kirchner tenían servicios paralelos? ¿Y él nunca lo denunció eso? No, no, no.

OP: Es mentira, los manejaba él los servicios.

CFK: ¡Por favor! ¿Sabés? hay que ponerlo frente a Paco (Larcher) y frente a (Héctor) Icazuriaga, hay que traerlos acá.

OP: ¿A declarar, te parece a vos? Yo no sé si es conveniente que los pongamos…

CFK: ¿Con respecto a ésto? ¡¿Cómo que no?! ¿A quién le armamos carpetazos nosotros?

OP: No, a nadie, si armaba las armaba él… él es responsable de esas carpetas.

CFK: Estás lento de reacciones, me parece Oscar, eh. Andate a tu casa a leer artículo por artículo.

OP: Bueno, ahora lo miro bien y hablamos. Chau.

CFK: Chau.