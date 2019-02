"Cuando fui al programa de Mauro estaban diciendo que Natacha tenía una enfermedad, un virus. Y cuando los médicos empezaron a decir que el cuerpo es sistémico y que ella había fallecido por un combo, yo me di cuenta de que estaban hablando del HIV pero no se nombraba la palabra", explicó la actriz tras las críticas que recibió tras su paso por el programa de Mauro Viale en A24.

"'¿Por qué no decimos la palabra?' Porque si no es un tabú. Alguien que está consumiendo sustancias puede no estar en sus cabales, no cuidarse y contagiarse una enfermedad como esta. Por eso lo dije", aclaró.

"Lo que dicen en las redes te tiene que chupar los huevos que no tenés. No me importa el horario ni nada, me supera la contradicción y el mamarrachismo. Si no podemos mencionar enfermedades, por favor…", sostuvo Moría Casán al escucharla.

Luego Papaleo contó que ella tuvo acceso a estudios que la mediática se realizó dos meses antes de su muerte: "Te voy a mostrar información de una amiga mía, que la hija estaba en el Tornú y Natacha entró con un cuadro que me dijo que no se murió de casualidad. Me dijo: 'Soy palabra autorizada'. En el Tornú, hace dos meses, entró por una descompensación, justamente por la enfermedad, no digamos cuál", dijo de manera irónica.

"Tenía una patología cerebral y pulmonar. No se murió de casualidad", añadió citando a su fuente.

"La paradoja es que el hermano, en vez de estar preocupado por todo el cuadro de cómo falleció la hermana, este más preocupado porque yo dije que (Natacha) tenía HIV", concluyó.