Tras ser tildado de "hippie con OSDE", Echarri salió a responderle a El Dipy

"Pero además, hace suyo un discurso profundamente reaccionario, que dice que los que venimos de barrios populares, no podemos tener una prepaga o viajar al exterior. Incluso para él y los suyos este derecho estaría vedado. Difícil estar más culo al norte", añadió Echarri.

Rompiendo cuarentena,el cantante,insiste en que no se puede confiar en la clase política,solo en el esfuerzo personal,tratando así de anular la única herramienta que tienen las clases populares para cambiar su realidad,la política.

El posteo fue acompañado por un pasaje de Nada que ver, el programa de Viviana Canosa donde El Dipy manifestó: "Si yo me fumé la que me dijo el salame este, que dice que es nacional y popular y es un hippie con OSDE, porque se va a Miami, a la Quinta Avenida (de Nueva York) a comprar, lo escarcharon, le dijeron de todo y acá se viene hacer el humilde... Nunca lo vi en una olla popular revolviendo la cosa para los pibes. Y qué, ¿yo soy un desclasado? Ahora porque yo hablo y no estoy a favor de nadie, ¿estoy en contra del gobierno? Yo viví en un barrio, yo sé lo que es tener hambre, ¿qué me va a venir a contar este? ¿A mí me va a contar este lo que es tener hambre? Yo sí pasé hambre y mis viejos se rompieron el culo para darme lo mejor: me cuidaron, me dieron los valores que tengo, son los mejores padres que puede tener una persona...¿Y sabés qué es lo más lindo de todos? Que me enseñaron que para tener algo tenés que trabajar, estudiar; y que para ser alguien tenés que esforzarte y para tener todo, tenés que hacer todo para tenerlo porque los sueños se cumplen todos", disparó el Dipy.

La pelea entre Echarri y El Dipi comenzó cuando el cantante cuestionó en las redes el uso del lenguaje inclusivo en un reporte diario del Ministerio de Salud, por parte de Lucas Grimson, el joven de 19 años que integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes.

"¿En serio ‘les pibis'? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos?”, tuiteó el músico, a lo que el actor le contestó: “Cerrá el orto, Dipy. Y dejá que les pibxs se expresen como quieren. Al final, sos terrible ortiva”. Después vino la devolución tildándolo de hippie con OSDE y ahora, la nueva respuesta de Echarri.