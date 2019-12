Tras un nuevo fracaso, Boca cerró el año con la esperanza del cambio

El mundo xeneize no digirió una nueva caída y ruidosa eliminación ante el eterno rival en las semifinales de la Copa Libertadores y ello derivó en la salida también del presidente Daniel Angelici, que perdió claramente por los resultados deportivos las recientes elecciones a manos de Jorge Amor Ameal, que apuntalado por la figura del gran ídolo Juan Román Riquelme experimentará su segundo ciclo como titular de la entidad e la Ribera.

También es incierto el futuro del gran ídolo Carlos Tevez y una certeza que algunos jugadores se irán y vendrán refuerzos de cartel como cada temporada.

A la sombra de River

Los dos grandes objetivos boquenses eran ganar la Libertadores y vengarse de la humillante derrota en Madrid ante River del año anterior. No pudo cumplir ninguna de esas metas y lo demás, si bien desde lo estadístico no fue tan malo, ya no importó. En las semifinales de la Libertadores sufrió el golpe más duro del 2019 al caer ante River en una serie muy cerrada.

La sensación es que resignó pretensiones con el planteo amarrete de la ida, donde la sacó barata con el 0-2 en el Monumental (ya se cuestionaba a Alfaro por el mezquino esquema del 0 a 0 en el mismo escenario por el torneo). El buen partido que realizó en la revancha, que ganó 1 a 0 con gol del venezolano Hurtado, no alcanzó y se despidió de manera dolorosa.

En la Superliga fue protagonista durante toda la temporada, liderando gran parte del certamen que se definirá en 2020, pero en las últimas fechas Argentinos Juniors aprovechó su bajón anímico y le arrebató la punta. No obstante, está a solo tres unidades y con muchas chances. Para redondear otro año opaco, el xeneize fue eliminado prematuramente de la Copa Argentina por Almagro, de la Primera Nacional por penales tras igualar 1 a 1 en los 90 reglamentarios. Boca así termina un año con más pena que gloria y espera técnico (ver aparte), tiempos mejores e ir por la séptima Libertadores de la mano de Román.

Román-Russo, la fórmula de la última gran conquista

Boca-Riquelme-Russo.jpg

Fueron los principales artífices de la última conquista boquense. Aquella Copa Libertadores ganada en 2007. Pues bien, uno, el ídolo, volvió como vicepresidente segundo para manejar el fútbol profesional. El otro, el experimentado entrenador, es el gran candidato a volver a hacerse cargo del plantel profesional, con el guiño justamente del máximo ídolo del club.

Hablamos de Juan Román Riquelme y de Miguel Ángel Russo, la fórmula del último gran éxito azul y oro que, si todo es normal, se reeditará en el 2020.

“Todavía no hay nombres de DT. La primera reunión de CD será el día lunes antes de las fiestas. La semana que viene tendremos técnico”, explicó el flamante presidente, Jorge Amor Ameal el jueves, día de su asunción en la entidad a la que ya condujo.

¿Seguirá el Apache?

En los últimos días se tiraron flores Riquelme, quien ahora tiene todo el poder y las llaves de la institución, y Carlos Tevez, el ídolo venido a menos este último tiempo y de futuro incierto.

No obstante, nadie puede asegurar que Carlitos, que aseguró que el anterior entrenador, Gustavo Alfaro, le “faltó el respeto”, vaya a continuar en Boca.

Hay muchas cuestiones por resolver, como el futuro del tano De Rossi y los refuerzos (Paolo Guerrero picó en punta pero fue perdiendo fuerza). Lo cierto es que con Román y Miguelito, si retorna, se repetirá una sociedad exitosa.

No se estuvo a la altura pero confío

Por Beto Márcico - Ídolo xeneize

El año de Boca no fue bueno a nivel resultados. Quedó eliminado de la Copa Libertadores ante su eterno rival, quedó eliminado de la Copa Argentina, está segundo y puede quedar tercero en la Superliga.

Jugadores que no estuvieron a la altura y no fueron creciendo en su rendimiento, como Alexis Mac Allister, sobre todo que es enganche y lo ponían por afuera. Bebelo Reynoso, que tampoco tuvo mucha continuidad, De Rossi, otro que no respondió como se esperaba.

Creo que el año próximo va a ser mucho mejor, considero que con técnico nuevo y refuerzos el equipo va a mejorar muchísimo. Y sobre todo de la mano de Riquelme.

Es lo que esperamos todos los bosteros. Un abrazo grande a los hinchas de Boca de la región y a todos los neuquinos en general de cara a las Fiestas que se vienen.

LEÉ MÁS

Basiloff: "La discapacidad no es un límite para mí"