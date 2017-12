El evento sería con seguridad uno de los espectáculos más resonantes en el vecino país. Es que en el amorío que comenzó y terminó en 2004 todo parecía perfecto, incluso el futbolista se animó a cantar una serenata en Viña del Mar para su enamorada.

Pero como ocurre en las novelas, algo inesperado pasó, la boda no se realizó y en ese momento los motivos de la fugaz ruptura no quedaron del todo claros.

Este fin de semana, la modelo contó algo que había guardado en silencio durante 13 años. En una entrevista en Chilevisión, dijo que días antes de la boda la pareja había tenido una fuerte discusión y que para superar el mal trago viajó a ver a su ex, el tenista español Carlos Moyá, un ex número uno del mundo y conocido en Argentina por haber tenido romances con varias famosas: “Me acuerdo que ese día que terminamos con Iván, el sábado, fue heavy. Tomó sus cosas, se fue a la casa de su mamá, porque vivíamos en mi departamento, y el domingo, chateando (a través del Hotmail Messenger), típico que te aparecía el monito, y aparece (Carlos Moyá, su ex novio) y me escribe 'hola, ¿cómo estás?”.

La modelo encontró algo de esperanza a través del mensaje: “Yo ahí, en ese momento, lo estaba pasando pésimo, destruida, mal. Sabía lo que se me venía, todo Chile encima. Y ya empezamos a conversar, le conté que había terminado el día anterior, que estaba mal. Chateamos mucho tiempo y al final me dice '¿quieres venir a España?', para que no estuviera tan mal, tan sola". Larraín no tardó en contestar a la invitación del ex número uno: "Yo le dije 'bueno' y me tomé el avión y me fui a España".

Mientras tanto, el ex futbolista chileno parecía no estar tan conmovido por la ruptura y reservó el registro civil para seguir con la boda tal cual habían planeado. “Kenita” recuerda: “No habíamos tomado la fecha para el Civil. Y yo estando de viaje, Iván tomó la fecha para el Civil, el día jueves. Por eso es que la prensa se enteró el día jueves. Él no suspendió nada. El miércoles hizo igual su despedida de soltero ¡y yo no estaba en Chile!”.

Con la prometida en el exterior y la fecha cada vez más próxima, el goleador debió salir a anunciar a los medios que el casamiento no se realizaría sin brindar demasiados detalles.

Hoy, más de diez años después, “Kenita” dio los detalles de la boda que “plantó” a la prensa chilena en 2004.