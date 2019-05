Embed Ahora que caigo, ¿ Cecilia Oviedo estuvo en programas como amiga de Natacha habiéndola estafado con plata en Pinar de Rocha ?, que nefasta. — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) 30 de mayo de 2019

Y agregó: "A los cuatro, cinco días lo llamo a Ulises para ver si la iba a internar porque no la veía bien y él me decía '¿Pero vos la viste drogándose?' Yo dije 'este pibe está más enfermo que ella'. Ella me llama y estaba re caliente conmigo. Me dijo que yo la tenía como 'una loca de mier..., que era una hija de pu... y me bloqueó por todos lados".

La muerte de Jaitt está todavía en etapa de investigación. La mediática apareció sin vida el 23 de febrero en el salón de eventos Xanadú en Benavídez.

Los resultados de las pruebas toxicológicas hechas al cuerpo de Natacha concluyeron que la modelo consumió alcohol y cocaína antes de morir, y que padecía una patología cardíaca crónica. Si bien la modelo había asegurado que se estaba recuperando de su adicción a las drogas, el informe de la Policía Científica mostró que aún seguía consumiendo.

Embed Natacha me contó dos semanas antes de irse que Cecilia le pedía una mano a Natacha diciendole que haga presentaciones en boliches por poca plata para ayudarla porque supuestamente no tenía un mango y cecilia cobraba fortuna https://t.co/L9PHJNAk29 — Marian (@MarianitaDiarco) 31 de mayo de 2019

Los peritos que realizaron las pruebas encontraron "restos moleculares compatibles con cocaína" en las muestras de contenido gástrico, "restos moleculares compatibles con benzoilecgonina y cocaína" en su orina y "alcoholemia de 0,7 g/l y restos moleculares compatibles con benzoilecgonina y cocaína" en sangre.

