La Princesita Karina sorprendió en la noche del martes con un mensaje en Twitter dirigido directamente a Gianinna Maradona, ex de Sergio "el Kun" Agüero.

El problema, aparentemente, tuvo que ver con algún roce entre Benjamín (el hijo de Gianinna y el futbolista, de 7 años) y Sol, la hija que la cantante tuvo con El Polaco.

"Si tenés algo para decir de mi hija (se refiere a Sol, de ocho años, fruto de su relación con El Polaco) me llamás y me lo decís a mí. ¡Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras pero con mi hija no te metas! ¿Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? ¡Con mi hija no!", comentó.

El supuesto conflicto al que se refiere Gianinna pudo haber pasado en un encuentro entre Agüero, La Princesita y los hijos de ambos.

El mensaje derivó en este fuerte intercambio entre ex y actual de Agüero.

Gianinna:¡No voy a contestarte por Twitter! ¡Si tenías algo que decirme agarrabas el teléfono y me lo decías! Besito.

Karina: Así como llamás para armar quilombo, ¡pedías conmigo y listo! No me voy a gastar en pedirlo yo. Mejor por acá que lo ves seguro. ¡Pedís mi número y me llamás si tenés algo que decir!

Gianinna: "No dije nada de tu hija. Preguntá bien primero. Después si querés salir en algún portal ya no es mi problema"

Karina: "Inventá lo que quieras, que la única que sale siempre SOS vos. Ahí te mando mi número".

Gianinna: "Lee lo que te escribió anteriormente. ¡Vos tenés mi teléfono, no hace falta que expongas a los nenes!

Karina: ¡Los problemas entre grandes se arreglan entre grandes, no se mete a los chicos! O al menos no a mi hija.

En medio de la pelea Gianinna le contestó a un seguidor que ella sólo llamó a su hijo para preguntarle por una cuestión que le habían comentado y que luego vio estos mensajes en Twitter.