Tremendo descargo de las viudas de los amigos de El Pepo

"No vemos la manera de pedir justicia, él está en su casa disfrutando de su familia. El choque no fue un accidente, si ellos fueran sus amigos, (Pepo) no lo hubiera culpado a Nacho de que manejaba, se hubiera comunicado con nosotros, nos hubiera dado sus disculpas o el pésame", argumentó Camila en una nota con Infama.