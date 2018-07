Tres asesinos de Fernanda seguirán presos: hubo peleas

Ayer, en una audiencia, la fiscal Eugenia Titanti, el querellante Marcelo Hertzriken Velasco y los defensores particulares Martín Segovia (Hernández), Cecilia Fanessi (Castillo) y José Quintero Marco (Marillán), cada uno a su turno, argumentaron sus posturas sobre si correspondía la prórroga de la prisión preventiva. El Código Procesal Penal dispone en su artículo 119 que no puede durar más de un año, plazo que vencía mañana.

Finalmente, la jueza Leticia Lorenzo, en concordancia con lo solicitado por el querellante, declaró la causa como compleja, tras detallar que en ella intervinieron 18 jueces con cinco condenados, que previo al juicio se realizaron 22 audiencias y que llegaron a admitirse 100 testigos para el proceso.

P12-F4-fernanda-pereyra.jpg

“Esto es un forzamiento”, gritó el padre de los Marillán tras el fallo por videoconferencia de la jueza, a lo que familiares de Fernanda le respondieron: “Tenés que aceptar que tus hijos son unos asesinos”.

Así comenzó el enfrentamiento por el que debieron intervenir los policías de la Ofiju para separar a las partes y que terminó en un golpe a Quintero Marco por un familiar de Fernanda, cuando un hermano de Marillán intentó golpear a alguien de la otra familia.

Al respecto, Laura, hermana de Fernanda, sentenció: “A Quintero Marco lo voy a demandar por las burlas que nos hizo durante las audiencias y al hermano y al padre de los Marillán los voy a denunciar”.

“El hermano me dijo que me iban a matar, pero que a mí me iban a quemar viva. Todo tiene un límite”, concluyó Laura.

2 meses Es el plazo por el que se les extendió la preventiva

La jueza Leticia Lorenzo resolvió ampliar la medida cautelar para Diego Marillán, Osvaldo Castillo y Luciano Hernández, condenados por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos personas o más y aborto, tras declarar la causa como compleja. El año de preventiva se les vencía mañana. En el caso de los otros dos condenados, Fabio Marillán y Andrea Peruca, el año se les vence en septiembre.

144

LEÉ MÁS

Una vida arrasada por la violencia

La familia de Fernanda Pereyra, conforme con el jurado popular

Por primera vez, hablaron los cinco acusados y juraron ser inocentes