Pues bien, de no mediar ningún imponderable, el abrazo inolvidable tendrá lugar en un par de semanas, por la última fecha de la Superliga. Y la sorpresa para el querido Panchito vendrá con un plus, el sueño será doble. Es que viajará a La Bombonera en ocasión del encuentro con Gimnasia, equipo al que dirige un "tal" Diego Maradona.

"Panchito va a estar conociendo a Tevez en la última fecha que juega Boca con Gimnasia. Ese día Carlitos lo estará esperando. Lo vamos a llevar en el micro de la Peña Neuquén Azul y Oro", confió a este medio un integrante de esa agrupación, que cumple un importante rol social y acostumbra a realizar obras solidarias.

maradona tevez.jpg

Hablado de solidaridad, cabe recordar que el gran mentor de este sueño que cumplirá Panchito fue Mojarra Domini, el jugador de Independiente de Neuquén que inició una campaña de manera espontánea que enseguida se hizo viral.

"Estábamos comiendo un asado en el club con el plantel y Panchito. Antes él había estado hablando mucho de Boca y entonces le pregunté, ¿‘te puedo filmar un poquito’? Pero hasta ahí no tenía intención de nada. Después de la filmación se puso a llorar, no me esperaba semejante fanatismo. Ahí sí fue cuando me dije, ¿por qué no subirlo a Twitter? Arrobé a 4 o a 5 personas, no puedo creer la repercusión que tuvo", contó en su momento Lea.

Panchito-va-a-conocer-a-Tevez.jpg Omar Novoa

En la semana, Panchito concedió una emotiva entrevista a este medio en la que admitía que su sueño era "conocer personalmente a Carlitos Tevez. De él me gusta todo". Y su hermana Romina se ilusionó con que "ojalá que se le de esto de conocer a Tevez, es al igual que Pancho alguien que supo superar las adversidades que le presentó la vida. Y mi hermano es lo más, lo amamos, es un personaje".

Lo más Panchito, se dará el gusto de conocer a Tevez y Maradona. Tres cracks.

Panchito corazón! Podrá conocer a su ídolo Tevez

