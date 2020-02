Tres lugares para comer bife de chorizo en el Alto Valle

El bife de chorizo no es ni más ni menos que la costeleta sin hueso que está ubicada en la cara externa del lomo de la vaca. Lo hemos comido toda la vida con hueso sin saber que prácticamente era lo mismo.

En restaurantes y parrillas de la zona se lo puede encontrar en diferentes propuestas y con variadas guarniciones.

A continuación tres lugares donde este corte la rompe.

Restaurante Noble Campo

Fernández Oro y Belgrano, Cipolletti

Este salón de cocina que se especializa en carnes ofrece un correcto bife de chorizo que viene acompañado de unos aderezos muy ricos. La típica criolla y también una salsa ahumada hecha a base de panceta y morrón. El corte de carne es cocinado con paciencia y dedicación. No importa la cantidad de brasas, importa el calor. La lógica de su parrillero es la tradicional. Tiempo y paciencia. El resultado final es muy bueno. El punto jugoso siempre es el recomendado. Lindo salón, excelente carta de vinos. Uno de los mejores sitios en la región para los carnívoros.

Bife de Chorizo $500

Restaurante ACA ( Automóvil Club Argentino)

Toschi y Ruta 22, Cipolletti

Un clásico de clásicos es el bife de chorizo a la riojana en el restaurante del Automóvil Club Argentino. Un corte de 500 gramos acompañado de una guarnición potente. Si no sos de mucho comer, me animo a decir que podría llegar a alcanzar para dos personas

Si bien la carta tiene muchas opciones de este corte en diferentes tamaños y con diferentes guarniciones, a la riojana es una bomba hermosa que tiene morrón rojo, arvejas, papas, huevo y cebolla. Un salón enorme, a veces algo ruidoso pero siempre efectivo. Cocina casera, buen servicio. Excelente relación precio calidad.

Bife de chorizo $480.

Parrilla El Boliche De Alberto.

J. Lastra 1020, Neuquén

La franquicia neuquina tiene absoluto vuelo propio. Un bife de chorizo de 600 gramos que rompe toda lógica en la súper parrilla del local que es el corazón del salón. Un sistema maravilloso que separa la grasa del humo con una técnica de presurización e hidratación muy interesante. Cuentan las buenas lenguas que el propio Francis Mallmann en una visita a Neuquén quedó maravillado de tal mecanismo. Doy fé, esta innovación logra mantener una higiene clave permitiendo que no contamine ningún sabor y no inunde el restaurante de olor a carne. El bife en cuestión es una piña de sabor y contundencia. Ni hablar de las papas Sapiens que lo pueden acompañar. Comen dos tranquilos. El chimichurri es un canto a las aromáticas de la zona con las que está hecho. Cerveza de producción propia y un salón que siempre está hasta las manos. Sin lugar a dudas es uno de los templos de la carne en la zona, más allá que no tiene achuras. Opciones de platos con media porción y buenos vinos.

Bife Sapiens $900

