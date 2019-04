Fabian-Cabrera-2.jpg

Desde Fiscalía aseguraron que la investigación seguirá adelante, dado que deben descubrir cómo el hombre llegó hasta ese lugar, teniendo encuentra que estaba internado en el hogar Vida Bella (San Martín 5028), de la capital neuquina.

Su familia –oriunda de Rincón de los Sauces- había realizado la denuncia por desaparición de persona el pasado 27 de marzo e incluso se trasladaron hasta Neuquén Capital para iniciar ellos mismos una búsqueda.

"Ya salimos a buscarlo por nuestra cuenta. La policía también salió a buscarlo con perros. Según lo que nos dijo el comisario, el perro sigue un rastro hasta Valentina Sur, en la parte de la entrada de la calle San Julián y ahí pierde su rastro dos kilómetros adentro, en zona de chacras. Se hizo rastrillajes en la zona hasta con la policía montada, pero no pudimos dar con él", contó Susana, sobrina de Fabían, a este medio.

Fabian-Cabrera-3.jpg

En ese momento, la mujer señaló que tenía muchas dudas respecto de la desaparición. "Del Hogar no creo nada. Primero porque me dieron tres descripciones diferentes de cómo estaba vestido. Además me dieron dos supuestas rutas de escape. Por otro lado, él se escapa el miércoles a la mañana, y la familia, que todos vivimos en Rincón de los Sauces, nos avisaron un día después", reveló.

LEÉ MÁS

Investigan la aparición de un cadáver en una laguna artificial de Plottier

Buscan desesperadamente a un hombre con retraso madurativo, que escapó de un hogar