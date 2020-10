Trotta: la pelea con Palacios en la que le rompió la cara a otro periodista

“En 1992 no me trataba bien la gente ni los medios partidarios, y en uno de ellos trabajaba Marcelo Palacios y el Profe Pellegrini. Una vez, terminamos de jugar un partido con Talleres y cuando subo al colectivo había periodistas. Le dije a todos que no subía porque el micro era nuestro, no de ellos. Así que me quedé en la puertita y vi como bajaron los 11”, inició el campeón de la Intercontinental 1994.

Y prosiguió: “Yo actué con soberbia y en lugar de mirar para otro los miré a ellos. En ese momento, Palacios me hizo la cruz y me dijo que yo para él estaba muerto. Entonces le contesté que lo iba a ir a buscar”.

“Después, me lo cruzo a Pellegrini y le pregunto por Palacios. Me decía no estaba, que se había ido. Entonces le dije que lo iba a cagar a trompadas a él y que se sacara los anteojos. No se los quiso sacar; entonces le pegué una trompada, se los rompí y le abrí todo el pómulo. Agarré el bolsito y me fui. Pero diez años después le pude pedir disculpas”, cerró Trotta.

En reportaje con Líbero, de TyC Sports, Trotta no dudó al elegir al peor entrenador de su carrera: Ramón Díaz, “El peor DT de mi carrera fue Ramón Díaz. Nunca dijo nada, nunca hizo nada”. Y siguió: “El gol de chilena que hice en River fue para Ramón Díaz. Se lo grité porque no me ponía y yo me quería ir. Le demostré que quería y podía jugar. Quise ir a entregarle la camiseta en la mano, pero no me dejaron”.

Además, contó la charla posterior al encuentro con el riojano: “El mismo día, en el vestuario, llegó con sus zapatos y se me paró enfrente. Me preguntó si ese festejo era para él, le dije que sí, que era todo para él, y me dio la mano, me felicitó y se fue”.

Por último confesó que el árbitro al que más insultó fue "el Botón de Giménez". "¿Qué le dije?. Hijo de puta, milico mata gente...".