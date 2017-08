Tuvieron a su hijo 4 años encerrado en una jaula

El chico de 14 años tiene problemas neurológicos. Según el padre, lo ponían ahí cuando salían para que no se perdiera.

El adolescente, de acuerdo con los dichos del papá, "no habla".

Salta.- Una familia salteña mantuvo a uno de sus hijos, con problemas neurológicos, encerrado en una jaula durante cuatro años “para que no se perdiera”. De oficio, el fiscal Armando Cazón tomó intervención en el hecho y busca responsabilidades penales que podrían surgir del encierro inhumano. Tras tomar conocimiento de la situación, Cazón se puso en contacto con la localidad de Alto la Sierra por medio de la comisaría de Santa Victoria, debido a que no es posible una comunicación directa con Alto. Tras corroborar que no existía ninguna denuncia por el grave cuadro de cautiverio del menor, ordenó las primeras medidas procesales en el marco de una investigación preliminar. Mantuvo una entrevista con el gerente del hospital de Alto la Sierra, quien le contó que estaban trabajando con la familia de hace unos meses, ya que el chico presenta una enfermedad mental.