Además, el norteamericano de 53 años detalló la metodología para evadir a los médicos: "Usaba el 'whizzinator', el pene falso, a la mayoría de hombres, aunque seas gay, se sienten incómodos cuando les muestras el pene, así que les mostraba el pene y ellos (no me veían), me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo".

Tyson dio positivo de doping por marihuana tras pelear con el polaco Andrew Golota en el 2000 aunque cuando recordó aquel momento lo reconoció y comentó: Fumé marihuana justo antes de entrar en el vestuario para pelear contra Golota y no me afectó. Le hizo más efecto a él".

En aquella ocasión, el boxeador polaco decidió no pelear más desde el tercer round por la golpiza padecida previamente.

“Solía usar esas pastillas, todo eso para el dolor y casi me vuelvo loco. Era como un zombie, dejé de usarlas y usaba cocaína. Después dejé todo y empecé a fumar marihuana y me limpié. Así fue como empecé a vivir una mejor vida. Ya no uso calmantes y no sufro con el dolor”, detalló Tyson en su autobiografía “Undisputed Truth”, publicada en 2013.

