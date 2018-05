"Fue una tragedia terrible y mucha gente comenzó a quererlo después de su muerte", dijo el cantante la mesa de Podemos Hablar, el ciclo que conduce los sábados a la noche Andy Kusnetzoff.

"Rodrigo falleció un sábado y ese lunes yo cumplía 15 años. Él me había dicho que íbamos a ir a pescar, que le había pedido a su representante el yate para ir al Tigre y mi papá cuando falleció también me había prometido que íbamos a ir a pescar cuando volviera de ese fin de semana", lamentó el hijo menor de Beatriz Olave.

El músico cordobés contó que cuando vio el cuerpo de su hermano sin vida en la televisión no creía que fuera él. "Me fui corriendo dos kilómetros por la ruta. Tenía 14 años y no sabía qué hacer. Mi hermano Flavio (el del medio) también estaba totalmente perdido. Y yo tuve que avisarle a mi mamá, quien se levantó de la cama y empezó a revolear todo".

"Nos reunimos en una habitación para ver cómo continuábamos la vida; y en esa charla pensamos en quitarnos la vida todos, hacer un auto suicidio, porque afrontar esa situación era muy difícil"

Tras la muerte de Rodrigo, Ulises, Bety (tal como se la conoce a Beatriz) y Flavio no encontraban el rumbo. "Ahí es cuando nosotros nos reunimos en una habitación para ver cómo continuábamos la vida, cómo seguíamos adelante; y en esa charla pensamos en quitarnos la vida todos, hacer un auto suicidio, porque afrontar esa situación era muy difícil", reveló el joven cuartetero.

"Dijimos cómo salimos adelante con esto. Había 70 periodistas en la puerta del hotel y nosotros sin saber cómo salir adelante y cómo resolver esa situación, con el dolor que sentíamos, que viene la gente y te dice lo siento mucho, y yo lo que estaba sintiendo era inexplicable", continuó.

"Y las cámaras, y las preguntas, y todo, invadiendo tu vida íntima, porque para nosotros no era Rodrigo el artista, era mi hermano, era el hijo de mi mamá, era su magia en la casa; no era el Potro, el que llenaba estadios", concluyó con dolor

