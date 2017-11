Balbi desmintió el rumor de que las autoridades evalúan la posibilidad de que las ondas detectadas no sean de una explosión, sino de un golpe. "El último reporte que tenemos es el que dice que el ruido fue consistente con una explosión", advirtió, aunque admitió que "no hay otros indicios".

En ese punto fue tajante sobre la hipótesis de búsqueda que manejan en la Armada: "Descartamos que el submarino esté en superficie por la cantidad de esfuerzo que hubo en la zona".

También dio detalles sobre el inconveniente que sufrió horas antes de su desaparición. "El comandante informó que hubo un principio de falla eléctrica en el compartimiento de baterías de proa en la madrugada del miércoles. A las 7.30 volvió a comunicarse por teléfono satelital informando que la avería había sido subsanada, que tenía propulsión con el circuito eléctrico de popa y que seguía sin novedades rumbo a Mar del Plata, que siempre fue el destino final", señaló.

"No tenemos indicio de que sea un ataque externo. El submarino no tenia torpedos de combate, la explosión no fue por armamento propio y no tenemos indicios de un ataque externo", indicó.

Consultado sobre las condiciones en las que se encontraba el submarino al zarpar desde Tierra del Fuego, contestó: "Ya había zarpado 15 días antes desde Mar del Plata, tuvo una etapa de adiestramiento integrado y recaló en Ushuaia. A todas las unidades se les hacen pruebas durante 49 horas antes de zarpar. Si las planillas no están aprobadas, no zarpa. No hay que asociar lo que pudo pasar durante la navegación, como la avería, con si estaba o no en condiciones".

En cuanto a las novedades de las tareas en la zona de operaciones, Balbi señaló que las condiciones meteorológicas empeorarán mañana. "Todo se va a complicar un poco más, por lo que va a disminuir la eficacia del barrido", aseguró.

El uniformado comunicó que el área de búsqueda se redujo y que en estos momentos hay 7 buques mapeando la zona. "Estamos en una etapa de esperanza y desesperanza", agregó.

Embed La búsqueda del ARA San Juan no se detiene. Enrique Balbi confirmó que el minisubmarino norteamericano zarparía hoy a la noche https://t.co/CPS55IiP2B pic.twitter.com/MBV50Wy3XI — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 25 de noviembre de 2017

