“A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un terrible olor a ajo”, comentó en diálogo con el programa mexicano Suelta la sopa. Peniche contó también que un día se vengó de la cantante. “Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso”.