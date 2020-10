Un año sin tener sexo

Cinthia Fernández se sinceró en Los ángeles de la mañana y reveló que hace un año que no tiene relaciones sexuales. La confesión se dio cuando Ángel de Brito le preguntó por su presentación en el Cantando 2020. “¿Y Cinthia Fernández está así no?”, le dijo el conductor del ciclo haciendo un gesto de que la bailarina tenía miedo. “No, mal, mal, porque la verdad que ahora tenemos muchísimo menos tiempo. Yo medio que fui de raje, no me quejo, hay que bancarla”, se sinceró Cinthia.