Un argentino fue deportado por ser gay

Al intentar hacer el tramite de visa se acercó un agente de migraciones y en castellano le preguntó: ¿Usted es el autor de un libro que se llama “Fiestas, baños y exilios: los gays porteños en la última dictadura"? libro que publicó en 2001, "Me pareció muy raro que en Teherán me pregunten en castellano por el libro después de tanto tiempo, la verdad es que me pareció muy fuerte", dijo Modarelli quien no salía de su asombro. Respondí que sí y en ese momento cambió el trato y el clima.