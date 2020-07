Un argentino recibió la vacuna de Oxford contra el covid-19

En el laboratorio le explicaron todas las etapas de la prueba y hasta el momento no sabe si lo que le inyectaron es la tan ansiada cura contra el Covid-19 o un placebo. Además, relató que durante el procedimiento ni siquiera la enfermera que le aplico la inyección sabía lo que le estaba aplicando. “Ambas dosis son de color ámbar, así que todos ignoran qué le aplicaron. Eso sí, nos contaron que si la vacuna es efectiva, van a llamar a los que les dieron el placebo y se las van a dar en forma gratuita como agradecimiento”.

Berra explicó que para llegar a ser seleccionado para la prueba tuvo que pasar un proceso de exhaustivo de selección. “Me dijeron que tenía que ser completamente sano. No haber tenido el coronavirus, ni tampoco tener HIV, ni diabetes, nada… Me hicieron análisis de sangre y orina, hasta que me dieron el ok y pude recibir la vacuna”.

“Ellos me dijeron que esta vacuna no genera síntomas complicados. Que sólo algunos pueden llegar a tener fiebre. El laboratorio me dio un termómetro y una regla que tiene círculos para medir el diámetro del lugar donde me pusieron la inyección. Si llegara a haber algún cambio importante o tuviera fiebre o tos, los tengo que llamar de inmediato para que me lleven a un hospital”.

vacuna ChAdOx1 nCoV-19 desarrollada en la Universidad de Oxford. REUTERS

De todos modos, el próximo lunes tendrá su primer control. “Tengo que ir para que vean cómo es mi evolución. Me dijeron que siga con mi vida totalmente normal, pero por 12 meses no me permiten que salga del país y ni siquiera que cambie de provincia. Pero como no nos pagan nada por esta prueba, si por algún motivo quisiera renunciar lo podría hacer sin darles ninguna explicación”.

Hace 12 años que estamos acá. Mi esposa es dueña de un colegio del método Montessori. Yo me empleé en Reuters hasta que mi jefa se fue a Al Jazeera y ahí empecé a trabajar con mi esposa en el colegio. Allí doy clases de español”. Ahora vive en una zona rural que está a medio camino entre Pretoria y Johannesburgo, donde dice que la cuarentena no es demasiado estricta: “Los negocios están abiertos. Sólo exigen el uso del barbijo”.

“Acá hay mucha esperanza porque las pruebas salieron bien. Nos contaron que para febrero o marzo, si todo sigue así, van a empezar a comercializarla. Sin embargo también decían en el laboratorio que los Estados Unidos presionan para saltear etapas”.

Fuente: Infobae