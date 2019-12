Un avión aterrizó en un campo y se salvaron todos

Fue así que, con suficiente campo visual, el piloto eligió un campo sembrado con maíz para intentar el aterrizaje, y lo consiguió sin mayores dificultades para los pasajeros, quienes resultaron ilesos, no así la aeronave, que quedó con serios daños.

La aeronave sufrió lo que se conoce como un “doble engine flameout”, que traducido significa “doble apagón de llama” del motor. “Ambos motores se trancaron y no pudimos volver a encenderlos mientras estábamos volando”, contó el piloto, de quien no trascendió su nombre. Y agregó que “veníamos en descenso camino a la estancia La Venancia. Pero con estos desperfectos tuvimos que buscar un descampado, dado que no podíamos ir al aeropuerto de Mar del Plata porque se había cerrado debido a la poca visibilidad. Además, sin el funcionamiento de los dos motores era imposible el traslado, por lo que empecé a busca un campo para aterrizar y lo hicimos”.

Caos en Ezeiza por demoras

cientos de turistas y pasajeros argentinos que llegaron ayer a la mañana al país, quedaron varias horas demorados en la Terminal a del aeropuerto internacional de ezeiza debido a demoras en Migraciones. esto llevó a que las colas superaran el espacio destinado en el interior del edificio y llegaran al exterior, al costado de la pista, donde las mismas azafatas los acomodaban. en el reparto de culpas, Migraciones aseguró que trabajaba con la planta reforzada por la época de Fiestas y responsabilizó a la empresa gerenciadora aeropuertos 2000 por el incremento de vuelos.

15 kilómetros le faltaba recorrer para llegar a destino

el aterrizaje ocurrió en un campo de maíz en la localidad bonaerense de Otamendi que está entre Miramar y Mar del Plata. no hubo ningún herido: ni los 6 pasajeros ni los 3 tripulantes.