Un barrio de Plottier, invadido por viudas negras

Plottier.- Los vecinos del barrio La Dolfina están preocupados ante el encuentro reiterado dentro de sus casas de alacranes y viudas negras. Desde el área de Medio Ambiente municipal confirmaron que todos los días reciben denuncias por estas alimañas en casi todos los loteos nuevos y aseguraron que intimarán a los dueños de los lotes que los tengan sucios.

Ulises Borquez, presidente de la comisión vecinal del barrio La Dolfina, ubicado a la vera de la Ruta 22 donde está la conexión con la Autovía Norte, comentó que fueron varios los vecinos que se encontraron con alacranes y viudas negras dentro de sus casas. “Nos preocupa mucho porque hay muchos chicos en el barrio y una picadura podría traer serios problemas”, comentó.

El vecinalista aseguró que estas alimañas aparecen desde hace varios días en el barrio y que por eso presentaron notas ante la Municipalidad para que intime a los propietarios que no limpian sus terrenos.

“Ya que no tienen plata en la Municipalidad, no entiendo por qué no intiman y luego directamente que limpien ellos si total después se los van a cobrar a los propietarios. Pasamos mucho temor por los chicos y también por los grandes”, indicó.

Por su parte, Romina Arévalo, directora de Medio Ambiente de la Municipalidad, confirmó que diariamente reciben en esa dependencia denuncias de vecinos que encuentran alacranes, arañas, ratas y culebras en sus terrenos.

Explicó que esta situación se da en los nuevos loteos donde si bien hay muchas casas también hay terrenos vacios que en su mayoría se encuentran muy sucios.

Arévalo aseguró que en el caso del barrio La Dolfina ya pudieron hacer el relevamiento de los lotes descuidados, por lo que se notificará a sus propietarios para que dentro de los quince días realicen las tareas de limpieza.

“Igualmente ya pudimos articular mejor este trabajo y tenemos las herramientas necesarias para que si es que los dueños no se hacen cargo podamos ingresar al lote y limpiarlo nosotros y luego se le factura ese trabajo en el retributivo”, explicó.

La próxima semana saldrán las primeras notificaciones y se espera que en pocos días los propietarios y sino la Municipalidad comience con el desmalezamiento de los terrenos abandonados.

