Bruno Díaz -así se hace llamar- sale todos los viernes cerca de las 18 a combartir los rostros aburridos de los nenes internados en el Hospital de Niños local. Para esto lleva en su batimóvil - un Renault Fluence modificado- una resma, lápices de colores y algunas golosinas.

Si bien no le gusta aportar datos de su vida privada, contó que trabaja desde los 15 años, que fue preceptor y que lleva 26 años en la docencia. "La gente necesita creer en algo y yo, devolver con solidaridad parte de todo lo que la vida me dio, pero siempre con transparencia para que no queden dudas de la obra", confesó a diario El Día el héroe que ya entregó 25 televisores LED al "Sor María Ludovica".

En cuanto a su fanatismo por el hombre murciélago, según él nació con la película "Batman Inicia", de 2005. "Sin justicia nada funciona bien y en la película se observan problemas actuales como la corrupción de políticos, de jueces o la pérdida de los padres que llevan a Batman a dar batalla para tratar de revertir algo; eso fue lo que me inspiró, además siempre me llevé mejor con los chicos que con los grandes, con ellos entablé relaciones muy profundas", dijo quien se confiesa padre de tres niños que llegaron tras una larga búsqueda.

Misión solidaria

Como no podía ser menos, el primer día que se calzó el traje realmente reinaba el caos. Fue el 2 de abril de 2013, fecha en la que La Plata quedó bajo más de un metro de agua. Por la mañana se había presentado ante la hermana Magdalena, religiosa del Hospital Sor María Ludovica, para anticiparle que Batman tenía la intención de visitar a los niños internados. Así fue como consiguió la autorización y luego pudo recorrer varias salas.

"Por lo general voy de noche; con los mas grandes juego al ta-te-ti, a ellos les tocan las fichas del Guasón; pero también hay ocasiones que tengo que seguir de largo porque hay algún nene que está con algún tratamiento complejo. Siempre trato de que mi paso por las salas sea fugaz para entretenerlos, pero sin generar un apego que les puede hacer mal a ellos o a mí", explicó.

Aunque para él es anecdótico, el traje que viste cada viernes cuesta unos 20 mil pesos y fue confeccionado por un diseñador platense que cuando se enteró del objetivo solidario que animaba a este caballero oscuro, decidió cobrarle solo los materiales. Ponerse cada una de las prendas, que incluye máscara, una pectoralera, guantes y botas, le demanda entre 20 minutos y media hora.