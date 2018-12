Un chofer salvó a un pasajero que sufrió un infarto

Ante la repercusión en las redes, el colectivero, quien como sus compañeros de la empresa están obligados a hacer el curso de RCP, hizo declaraciones radiales. “La verdad es que me lo quería guardar para mí. Hasta mi familia se enteró por las redes sociales”. Y agregó: “Cuando me llamó la familia, lo primero que pregunté fue por él, quería saber cómo estaba”. Y recordó: “Me acerqué a tomarle el pulso mientras llamaba a la ambulancia y vi que no tenía ni tampoco respiraba. Así que empecé a hacerle RCP. Le hice dos respiraciones boca a boca porque no estaba respirando. No daba más de tanta presión que estaba haciendo, tampoco sabía si lo estaba haciendo bien. Pero de repente empezó a toser y volvió a respirar. Y le dije ‘listo, campeón, quedate tranquilo’. A los pocos minutos vino la ambulancia”.