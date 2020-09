Un diputado encabezó una ocupación ilegal de tierras

El escenario del conflicto fue en la localidad de Fontana, donde un grupo de al menos 20 personas usurpó el viernes pasado un sitio. El legislador Díaz estuvo presente en la jornada del lunes y dialogó con quienes ingresaron ilegalmente al predio ubicado entre las avenidas Sarmiento y Marconi. Parte de la charla que mantuvo con los ocupantes fue filmada por un testigo ocasional y publicada después en el diario Data Chaco. Allí, se puede escuchar cómo el dirigente les dice: "El policía no los pueden venir a sacar si no tienen una orden judicial".

En una segunda parte de la grabación, y ya posicionado como una suerte de líder de la toma, el hombre, de 70 años, increpó vehemente a uno de los efectivos de la Comisaría Primera de Fontana. "Venga acá, señor, venga acá. ¿Cómo es su nombre?", le dijo el diputado al agente, le aseguró que recordará "su número de chapa" y lo amenazó con que "hablarán después". "Ahora vamos a ir a la fiscalía a ver lo que pasa con ustedes", culminó Aurelio.

A-Toma-0102.png

La usurpación finalmente finalizó el lunes, cerca de las 20 horas, tras un intenso desalojo por parte de los efectivo policiales. "Esa gente no toma terrenos porque se le antoja. Pasa el tiempo y no se resuelve, entonces, hay que acompañar", sostuvo el legislador ante el periodista José Viñuela. "Yo no promuevo. Son ellos que hace 20 años están reclamando viviendas", agregó Díaz, quien nuevamente justificó la ocupación y adelantó que va presentar un proyecto en la Legislatura en este sentido. "¿Qué quiere, que vivan 12 en una habitación de tres por tres y me haga el boludo como se hacen los otros?", cuestionó. "Yo voy a seguir con esto, vos no tenés imparcialidad. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y esto no se resuelve, por eso hay que acompañar", insistió.

Aurelio Díaz ocupa su lugar en la Legislatura desde 2017. Integra las comisiones de Tierras, Regularizacion, Desarrollo del Habitat y Vivienda. Su último proyecto consiste en "declarar de utilidad pública e interés social y sujeto a expropiación, inmuebles situados en la ciudad de Sáenz Peña" y en el "Barrio San Cayetano", de la ciudad de Resistencia.

El lunes, parte del Gabinete del Gobierno se reunió con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en un intento de aplacar el conflicto generado por la toma de tierras en la zona del Lago Mascardi. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, volvió a rechazar los pedidos para que intervengan las fuerzas nacionales y afirmó "no es un tema de Seguridad". Además, la antropóloga fue más allá y adjudicó las usurpaciones de tierras fiscales al "déficit habitacional y una presión por un mercado de tierras".