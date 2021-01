“Lamento que hoy no pude disfrutar el triunfo del equipo. Hice algo que no debí haber hecho, hice algo de lo cual me arrepiento profundamente. Reaccioné mal. Hubo provocaciones dentro y fuera de la cancha, donde no debí reaccionar como lo hice, así que me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice”, expresó el DT, dejando en claro, que hubo provocaciones que generaron su reacción.

"También quiero pedir disculpas a toda la gente que estuvo involucrada. Más allá de las provocaciones, igualmente les pido disculpas. A toda la gente del fútbol, porque ese acto y ese gesto no refleja lo que soy como persona y mucho menos como profesional. Tengo una trayectoria muy amplia en el fútbol, donde es la primera vez que sucede algo así. Le pido disculpas a toda la gente que se pudo sentir ofendida”, añadió.

https://twitter.com/ColoColo/status/1345843687209766914 Declaraciones de nuestro entrenador, Gustavo Quinteros, post partido ante Deportes Antofagasta. pic.twitter.com/pd7RgxfOgn — Colo-Colo (Desde ) (@ColoColo) January 3, 2021

Y cerró: "No tengo más palabras para decir, simplemente que estoy arrepentido; que hice algo indebido. Tengo un compromiso de ahora en más, un compromiso como profesional, de no repetirlo nunca más. Así que quiero saludarlos a todos, mandarles un fuerte abrazo y muchas gracias”.